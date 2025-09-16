Voormalig topzwemmer Pieter van den Hoogenband heeft dinsdag wat te vieren. Hij is namelijk al 'duizenden knuffels lang' samen met zijn grote liefde Marie-José. Dat laat hij niet zomaar voorbij gaan.

Het zwemicoon is inmiddels al negen jaar getrouwd met Marie-José. Ze zijn al sinds 2014 samen en nog steeds smoorverliefd. Ze hebben beiden twee kinderen uit een eerder huwelijk. Van den Hoogenband was tot 2012 getrouwd met Minouche Smit.

Op deze speciale dag zet de oud-zwemkampioen zijn grote liefde in het zonnetje via sociale media. "Duizenden knuffels lang zijn we al onderweg. En net zoveel herinneringen. Van onze bruiloft in 2016 tot vandaag", achrijft hij. "Van concerten tot sportwedstrijden. Van verkleedpartijen tot prachtige plekken op deze wereld. En gelukkig hebben we nog duizenden knuffels te gaan."

Er wordt ook liefdevol op het bericht gereageerd en het koppel ontvangt veel felicitaties op de heuglijke dag. Pieter en Marie-José pakten negen jaar geleden groots uit met een huwelijksfeest van drie dagen.

Ex Ranomi Kromowidjojo

Van den Hoogenband had eerder ook een relatie met de twaalf jaar jongere ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo. De breuk viel haar erg zwaar. "Ik reed compleet overstuur naar Groningen, naar mijn ouders, wilde niet alleen zijn. En daar lag ik. Op mijn bed in mijn ouderlijk huis, doodongelukkig te wezen omdat de twee belangrijkste mannen in mijn leven weg waren." Het voelde alsof alles in elkaar was gedonderd, van haar carrière tot haar relatie. "Terwijl ik daar tussen al mijn bekers en medailles lag. Opgebaard in mijn eigen museum." Vlak voor de relatiebreuk had ook trainer Jacco Verhaeren de samenwerking met Kromowidjojo verbroken.

Zwemcarrière

Van den Hoogenband was zeer succesvol als zwemmer en werd drie keer olympisch kampioen: op de 100 en 200 meter vrij in Sydney in 2000 en op de 100 meter vrij in Athene in 2004. Daarnaast won hij veel Europese en Nederlandse titels. Hij was bovendien chef de mission tijdens de Spelen van Tokio in 2021 en Parijs in 2024.