Yolanthe Cabau heeft via haar management een bizarre eis gesteld voor de première van Mr. & Mrs. Aslan, een film waarin de brunette speelt. Dat weten Jordi Versteegden en Jan Uriot te noemen in de podcast Strikt Privé.

In de podcast hebben Versteegden en Uriot het over wie er een Oeuvre-award zou moeten krijgen als opeens Cabau ter sprake komt. "Of moet Yolanthe zo'n beeldje krijgen, Jan? Zo'n oeuvre-award?", grapt Versteegden. "Houd alsjeblieft met me op zeg", antwoordt Uriot, terwijl Versteegden in de lach schiet. "Wat is er nou weer met haar aan de hand? Ze doet weer raar, vertel!"

Fotografen benaderd

"Er is een gek verzoek uitgekomen via haar manager", antwoordt Versteegden. "Yolanthe is morgen te zien bij de première van Mr. & Mrs. Aslan, dat is een film waarin zij speelt met Nederlandse acteurs en nu heeft dus haar management de fotografen benaderd, zeg maar de Edwin Smulders en Ferry de Koks van deze wereld, met de vraag of de foto's éérst langs het management kunnen gaan."

"Dus zeg maar de foto's van Yolanthe op een rode loper hè, zodat zij ze eventueel nog kan bewerken", gaat Versteegden verder. "Dat is toch een raar verhaal? Want dat gebeurt toch nooit op een rode loper of gebeurt dat alleen in Hollywood? Ja, ik weet het niet, daar woont ze nu natuurlijk in de buurt."

'Moeten we niet honoreren'

"Er is iets raars met haar aan de hand", reageert Uriot verbaasd. "Ze heeft toch een soort grootheidswaanzin. Ze staat boven alles en nog wat. Dit soort flauwekul moeten we zeker niet gaan honoreren en je gaat maar op foto's staan zoals je daar staat, en voor de rest moet je niet lopen te zeuren."

"Of geen aandacht aan die film besteden", reageert Versteegden. "Het gaat bij het Koninklijk huis, geloof ik, niet eens zo, dus waar hebben we het over."