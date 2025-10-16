Het belooft een spannende dag te worden voor Vandaag Inside. Het populaire programma maakt voor de tweede keer kans op de Gouden Televizier-Ring. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zullen vanwege hun uitzending niet aanwezig zijn. Maar wie haalt dan mogelijk de felbegeerde prijs op?

In 2011 won het drietal de Televizier-Ring al eens, toen nog onder de noemer Voetbal International. In de regels staat dat een programma de prijs niet twee keer kan winnen, maar speciaal voor het zestigjarige jubileum van de prijsuitreiking is een uitzondering gemaakt. Dus is Vandaag Inside donderdagavond één van de drie genomineerden.

Wie haalt de Televizier-Ring op voor Vandaag Inside?

Speciaal daarvoor is besloten om een langere uitzending te maken. Dat zorgt er wel voor dat het populaire drietal niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn. Dat was in 2011 ook niet het geval. Toen stuurden ze directeurtje (en Sinterklaas) Marco Louwerens. Op de vraag wie er dit jaar de Televizier-Ring in ontvangst neemt, geeft Wilfred Genee antwoord in de 538 Ochtendshow.

"We zijn een zeer vrouwvriendelijk programma, dus alle dames zullen de prijs in ontvangst nemen", onthulde Genee. Het gaat om Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek. "Dat is te gek", reageerde Tim Klijn van Radio 538. Hendriks maakt net als Genee prijs op de Televizier-Ring Presentator. Het tweetal won die prijs al eens eerder en concurreert met de zieke Martijn Krabbé.

Promotiepraatje

Genee ging het hele Nederlandse medialandschap af om Vandaag Inside nog eens goed te promoten. Zo was hij ook bij Goedemorgen Nederland. Genee benadrukte dat dit de enige kans is voor de talkshow om 'Ring 2' te winnen. "We hebben één kans. Dit is onze laatste kans. Johan wordt binnenkort 102, dus hoe lang leeft hij nog?", aldus de presentator.

Genee lichtte ook toe waarom Vandaag Inside volgens hem moet winnen. Zo vindt hij de talkshow vernieuwend omdat kijkers niet weten wat ze kunnen verwachten. "Je kan ook formatteren, formatteren, formatteren, maar dan kijkt er helemaal niemand op de late avond bij RTL. De gekheid is juist een van de ingrediënten", verzekerde hij.

Speciale uitzending voor Vandaag Inside

In de uitzending van Vandaag Inside, die live is tijdens de prijsuitreiking om 20.30 uur op donderdagavond, zijn aanpassingen gedaan, zodat het programma snel kan schakelen als het de Televizier-Ring wint. Zo duurt de uitzending een uur langer en heeft Genee zijn overwinningsspeech al ingestuurd. Naast Vandaag Inside zijn de kanshebbers Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond.