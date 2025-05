Speler Real Betis gaat viraal door opvallend kapsel in Conference League-finale: 'magie' verandert in tranen

Voetbalfans over de hele wereld vielen woensdagavond bijna van hun stoel tijdens de finale van de Conference League. In de 72ste minuut viel Aitor Ruibal in voor Real Betis tegen Chelsea en vooral zijn kapsel viel dusdanig op, dat de Spanjaard binnen no-time viraal ging. Zijn 'magie' leidde echter tot tranen.

Real Betis kwam in de finale al vroeg op een 1-0 voorsprong, maar zag Chelsea in de tweede helft uitlopen naar een 4-1 zege. Daardoor liep de club uit Sevilla de eerste Europese prijs in de clubgeschiedenis mis. Logischerwijs zorgde de teleurstelling voor tranen bij de spelers, maar vooral de huilende Ruibal werd op sociale media het middelpunt van spot. Zijn kauwgomballen-roze en lichtblauwe haar accentueerden het verdriet alleen maar meer.

Ruibal had zijn haren geverfd uit bijgeloof, liet hij voorafgaand aan de finale weten. Bij de vorige finale van Real Betis, die van de Spaanse beker, blondeerde hij zijn haar voor het eerst. De finale van de Copa del Rey werd gewonnen van Valencia, waardoor een zeventien jaar durende prijzendroogte voorbij was. Voor de wedstrijd tegen Chelsea werd hem gevraagd of hij weer wat in petto had. "De verrassing komt nog voordat we gaan winnen", zei hij toen cryptisch.

"Ik heb het de dag voor de finale van de Copa del Rey gedaan en ga het nu weer doen. Ik ga er nu wat meer magie aan toevoegen", zei hij. In de voorbereiding op de Conference League-eindstrijd werd de nieuwe creatie al gespot. Ruibal besloot zijn hoofd niet te verstoppen en dus viel het blauw-roze haar al snel op. "Ik heb al een keer geluk gehad, dus ik hoop dat het nu weer geluk brengt. Maar ik doe dit soort dingen vooral omdat ik hou van de gekte er omheen."

Maar zijn bijgeloof leidde dit keer tot een pijnlijke nederlaag. En in Spaanse media werd Ruibal er ook nog eens aan herinnerd dat hij eerder zijn haar geverfd had voor de slotfase van een prijzentoernooi, die vervolgens ook misging. Voor de Spaanse Supercopa maakte hij zijn haar groen, maar werd Real Betis al in de halve finales uitgeschakeld door FC Barcelona.