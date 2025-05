Bijzondere primeur voor Chelsea na winnen van Conference League; Real Betis grijpt naast eerste Europese prijs

Chelsea heeft de finale van de Conference League gewonnen. De Londenaren waren in de Tarczynski Arena in Polen met 4-1 te sterk voor Real Betis. Door de zege is Chelsea de eerste club in Europa die alle grote prijzen heeft gewonnen in de geschiedenis.

Chelsea kwam met 1-0 achter tegen Real Betis, dankzij een doelpunt van Ez Abde. De Spanjaarden gingen met die minimale voorsprong de rust in, maar na de theepauze kwamen de Engelsen los. Enzo Fernandez zorgde in de 65e minuut voor de gelijkmaker, vijf minuten later was het weer raak via Nicolas Jackson. Cole Palmer verzorgde beide assists.

Na doelpunten van Jadon Sancho in de 83e minuut én Moises Caicedo in de blessuretijd was het over en sluiten voor Real Betis: de Conference League-titel is voor Chelsea. Daarmee zijn The Blues de eerste club in de geschiedenis die de Champions League (2012 en 2021), de Europa League (2013 en 2019), de Europacup II (1971 en 1998) en nu dus de Conference League op zijn naam heeft geschreven.

Real Betis speelde voor het eerst een Europese finale. Manchester United-huurling en voormalig Ajacied Antony kon niet imponeren. De Braziliaanse rechtsbuiten maakte de afgelopen maanden wel de nodige indruk bij de club uit Sevilla.

Nu wel A-spelers bij Chelsea

Trainer Enzo Maresca van Chelsea had tijdens het toernooi vooral een beroep gedaan op zijn B-team. De Italiaanse coach koos voor de finale echter voor veel van zijn basisspelers uit de Premier League, onder wie voormalig PSV'er Noni Madueke. Keeper Filip Jörgensen mocht wel blijven staan. Bij Betis stond onder andere sterspeler Isco en dus Antony aan de aftrap.

