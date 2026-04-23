Jutta Leerdam dook vlak na haar succesvolle Olympische Spelen in Milaan plotseling op bij PSV - SC Heerenveen. Met haar gouden medaille poseerde ze in de Legends Lounge in het Philips Stadion met ondernemer Frank van Gool. Hij heeft grootse plannen voor sportlegendes bij PSV.

In navolging van Leerdam doken ook olympisch kampioenen Femke Bol en Jens van 't Wout op bij wedstrijden van PSV. Van Gool heeft de ruimte in het Philips Stadion gehuurd waar de legendes kunnen samenkomen en genieten van een luxe diner. "Het is een beetje hobby, natuurlijk", zegt de eigenaar van KaFra Housing, sponsor van topschaatsster Leerdam, in gesprek met ED.

'Puur persoonlijk'

"Voor mij is dit vanuit bedrijfsmatig oogpunt niet rendabel, maar puur persoonlijk weer wel", vervolgt hij. "Ik vind het prachtig om mensen samen te brengen, die elkaar weer kunnen inspireren." Hij heeft het idee 'een beetje bij AJax afgekeken' en besprak het vervolgens met Toon Gerbrands, voormalig algemeen directeur van PSV. Ook hij was enthousiast.

"Bij elke wedstrijd van PSV zijn we open, nodigen we interessante mensen uit en op andere dagen organiseren we soms evenementen", vertelt hij. Van Gool hoopt dat nog jaren te kunnen doen en zowel Nederlandse als buitenlandse sterren te ontvangen.

Femke Broeders-Bol

Met zijn bedrijven heeft hij al veel sportinitiatieven gesponsord. Dat deed hij dus ook voor het traject van Leerdam richting de Winterspelen van Milaan. Daar maakte ze haar droom waar op de 1000 meter met olympisch goud. Nu sponsort hij topatlete Femke Broeders-Bol, die voor goud gaat op de 800 meter tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. "Een gedeelde mindset in het bouwen van sterke funderingen en altijd streven naar een hoger niveau", schreef Bol bij de aankondiging van de samenwerking.