Sportlegende spreekt zich uit over rol in gruwelijke moordpartij: 'Dat is nooit mijn bedoeling geweest'

Wielerlegende Lucho Herrera kwam eerder deze week in opspraak door een bizar verhaal vanuit zijn thuisland. De Colombiaanse renner zou een rol hebben gespeeld in de moord van vier mensen. Herrera heeft zelf inmiddels ook gereageerd op het verhaal.

De inmiddels 63-jarige ex-renner ontkent in een statement dat hij de opdrachtgever is geweest voor de viervoudige moord. Het Colombiaanse medium Noricias Uno schreef eerder deze week over de zaak en in die verhalen werd Herrera ervan beschuldigd het meesterbrein te zijn geweest. Zij baseerden zich op verklaringen van drie ex-paramilitairen.

Herrera ontkent alles

"Ik heb nooit deel uitgemaakt van een criminele organisatie en heb nooit de intentie gehad om iemand pijn te doen", meldt de voormalig winnaar van de Vuelta in een verklaring. "Ik heb mijn leven besteed aan sport en na mijn afscheid als wielrenner werk ik op een eerlijke manier. Ik ontken de beschuldigingen, die mijn naam als burger, werknemer en vader willen bezoedelen, met klem."

Herrera vertelt dat hij vaker onder vuur heeft gelegen: "Tijdens mijn carrière als zakenman en handelaar ben ik slachtoffer geworden van afpersing, bedreigingen en ontvoeringen. Deze situaties zijn gemeld aan de autoriteiten."

De tweevoudig winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France staat ervoor open om uitleg te geven over wat er precies aan de hand is: "Ik heb veel respect voor de media en ben daarom bereid om publiekelijk te reageren als ik concrete kennis van de zaak heb. Op die manier kan ik mijn volledige onschuld bewijzen."

#NoticiasUNO| Ante la denuncia hecha por Noticias Uno sobre la supuesta participación de Lucho Herrera en la desaparición de campesinos en Fusagasugá, el ciclista respondió que "Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna" pic.twitter.com/emIaMsgRNw — Noticias Uno (@NoticiasUno) April 21, 2025

Gruwelmoorden

De beschuldiging aan het adres van de legendarische renner sloeg in als een bom. Een van de paramiliairen verklaarde dat Herrera hem iets te drinken aanbood en hem twee enveloppen gaf. In ene envelop zaten foto's van vier buren en in de andere zou 40 miljoen Colombiaanse peso hebben gezet. Hij zou hebben gezegd dat ze guerillastrijders waren, maar in werkelijkheid zou Herrera uit zijn geweest op hun grond.

De moorden zouden op gruwelijke wijze zijn gepleegd. "Het gebeurde op de weg van Novilleros naar Agadita. We sneden hun kelen door en hakten ze vervolgens in stukken", verklaarde één van de betrokkenen.