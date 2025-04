Wielerwereld in rep en roer: legendarische renner mogelijk betrokken bij gruwelmoorden op buren

De Colombiaanse oud-wielrenner Lucho Herrera wordt verdacht van betrokkenheid bij een viervoudige moord in 2002. Zijn status als nationale sportheld komt daarmee ernstig onder druk te staan.

De 63-jarige oud-winnaar van de Vuelta a España zou volgens drie ex-paramilitairen de opdrachtgever zijn geweest. In verklaringen aan de Colombiaanse zender Noticias Uno zegt één van hen: "Lucho Herrera bood me iets te drinken aan en gaf me twee enveloppen. In één zaten foto's van vier mensen."

In de andere envelop zou 40 miljoen Colombiaanse peso, omgerekend zo'n achtduizend euro, hebben gezeten. "Hij vroeg ons of we wapens en motoren wilden kopen."

Amerikaanse sportwereld opgeschrikt door afschuwelijke moord: 'Hij overleed in armen van zijn tweelingbroer' In de Verenigde Staten heeft een horrorverhaal zich afgespeeld. Bij een atletiekwedstrijd op een middelbare school werd een talentvolle jongen van zeventien doodgestoken. Hij overleed in de armen van zijn tweelingbroer.

'We hakten ze in stukken'

Volgens de getuigen beweerde Herrera dat het om guerrillastrijders ging die hem zouden willen ontvoeren. "De mensen die we arresteerden woonden vlakbij zijn huis", aldus de paramilitair. Maar later werd duidelijk dat de slachtoffers geen strijders waren, maar mensen die interesse hadden in een stuk grond van Herrera.

De moorden zelf verliepen op gruwelijke wijze. "Het gebeurde op de weg van Novilleros naar Agadita. We sneden hun kelen door en hakten ze vervolgens in stukken", verklaarde één van de betrokkenen. De exacte locatie en wijze waarop de moorden zouden zijn gepleegd, maken diepe indruk in Colombia.

'Hij gebruikte fysiek geweld': Noorse atleet staat tegenover zijn vader in de rechtbank Een bijzonder verhaal uit Noorwegen. Daar verschijnt de vader van de topatleet Jakob Ingebrigtsen voor de rechter, omdat hij wordt beschuldigd van fysiek geweld tegen Jakob en zijn dochter Ingrid. De vermeende dader heeft nog twee zoons die op topniveau sporten.

Van held naar beschuldiging voor moord

Er is inmiddels een officieel onderzoek gestart. Als de aantijgingen waar blijken, dreigt Herrera's nalatenschap als sporticoon onherstelbaar beschadigd te raken. Wat ooit een bron van nationale trots was, zou dan plaatsmaken voor een diep litteken in de Colombiaanse sportgeschiedenis.

Herrera geldt als een van de grootste wielrenners in de Colombiaanse geschiedenis. In 1987 schreef hij als eerste Colombiaan én Latijns-Amerikaan ooit een grote ronde op zijn naam door de Vuelta a España te winnen. Hij won daarnaast meerdere etappes in de Tour de France en was beroemd om zijn klimmerscapaciteiten, waarmee hij een hele generatie inspireerde.