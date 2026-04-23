Sportpresentatrice Hélène Hendriks heeft in haar leven vijf operaties ondergaan. Dat onthult ze in de nieuwe aflevering van de HNM-podcast met Merel Ek en Noa Vahle. Terwijl haar twee vriendinnen grappend aangeven dat ze denken dat Hendriks een borstvergroting heeft ondergaan, lacht ze dat zelf weg en somt ze op waarvoor ze wél onder het mes is geweest. Ook onthult ze één van haar angsten.

De 45-jarige Hendriks moet zelf ook lachen om de gebaren van Vahle en Ek, die enorme ballen voor hun borst uitbeelden als het gaat om operaties die Hendriks gehad heeft. Ze lacht het in de podcast weg met de opmerking: "Jullie denken dat dat organen zijn?", waarop Vahle en Ek in koor lachen: "Bij jou wel ja". Maar Hendriks beaamt het niet. Ze geeft toe dat ze vijf keer onder het mes is geweest: twee keer aan haar rug, een blindedarmverwijdering, haar pink na een hockeyblessure en haar ogen.

"En ik ben één keer onder narcose geweest bij de tandarts, maar hou daar maar snel over op", probeert Hendriks het onderwerp snel te veranderen. "Slaat nergens op. Ik heb weinig angsten in mijn leven, maar ik ben bang voor de tandarts. Dat komt omdat ik bijna niet verdoofd kan worden, daar ben ik op de een of andere manier immuun voor." Ek begrijpt die angst wel.

"Narcose ga ik onder zeil, maar alle andere lokale verdovingen, die werken op de een of andere manier niet. Ik ben er niet gevoelig voor." Daarop reageren Ek en Vahle vol ongeloof en afschuw. "Dan prikken ze je en gaan ze aan de gang en dan weet je in die stoel niet of het pijn gaat doen. Dat lijkt me verschrikkelijk, dan zou ik ook onder narcose willen bij de tandarts", zegt Ek.

Hendriks presenteert bij Ziggo Sport het Europese voetbal van de Champions League, Europa League en Conference League. Goede vriendin Vahle is haar collega aldaar en is vaak verslaggeefster voor de sportzender. Ek is de derde in de podcastopname en is politiek verslaggever voor SBS, waardoor ze elkaar ook vaak tegenkomen bij Vandaag Inside en De Oranjezondag.