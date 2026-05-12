De basketbalwereld is opgeschrikt door heel tragisch nieuws. NBA-speler Brandon Clarke van Memphis Grizzlies is maandag op 29-jarige leeftijd overleden. Dat maakt het basketbalteam van de geboren Canadees dinsdag bekend.

"We zijn kapot door het tragische overlijden van Brandon Clarke", schrijft Memphis Grizzlies in een statement. "Brandon was een geweldige teamgenoot en een nog veel beter persoon wiens impact op de organisatie en de hele community in Memphis niet vergeten zal worden. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en naasten in deze moeilijke tijden." Het is niet duidelijk waar Clarke precies aan overleden is.

Ook bij Priority Sports, het management van Clarke, is de verslagenheid groot. "We zijn allemaal diepbedroefd door het overlijden van Brandon Clarke. Hij was geliefd bij ons allemaal. Hij was de zachtaardigste ziel die er altijd was voor al zijn vrienden en familie. Onze harten zijn gebroken als we denken aan zijn moeder Whitney, zijn hele familie en al zijn vrienden en teamgenoten."

"Iedereen hield van hem, omdat hij er altijd was als de meest steunende vriend die je je ooit kon voorstellen. Hij was zo uniek in de vreugde die hij bracht aan iedereen in zijn leven. Het is gewoon onmogelijk om in woorden uit te drukken hoeveel we hem zullen missen."

Carrière in NBA

Clarke leek in 2019 bij Oklahoma City Thunder terecht te komen nadat die ploeg hem had gekozen bij de Draft, maar zij ruilden hem direct met Memphis. Daar debuteerde hij vervolgens in de belangrijke Amerikaanse basketbalcompetitie. Met dat team haalde hij in 2021 en 2022 de playoffs, maar de titel werd nooit gehaald. De 29-jarige Clarke miste een groot deel van afgelopen seizoen door een blessure.

Over Brandon Clarke

Clarke speelde in totaal 309 wedstrijden voor de Grizzlies en kwam tot een gemiddelde van 10.2 punten per wedstrijd en 5.5 rebounds. Vorig jaar zette hij nog een eigen stichting op die families hielp na tragische gebeurtenissen. Vorige maand werd hij volgens Amerikaanse media nog aangehouden door de politie bij een verkeerscontrole. Hij werd toen beschuldigd van vluchten voor de politie, veel te hard rijden en het vervoeren en bezitten van een verboden middel.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover