Topbasketballer LeBron James heeft zijn twijfels uitgesproken over het vervolg van zijn carrière. Hij is met de Los Angeles Lakers uitgeschakeld in de NBA play-offs en dat betekent ook dat zijn contract bij de club is afgelopen.

De Oklahoma City Thunder hebben de LA Lakers met 115-110 verslagen, waarmee de ploeg het team van LeBron James uitschakelde. De nederlaag kan het einde betekenen van het 'King James'-tijdperk in de NBA, aangezien de 41-jarige speler zonder contract zit en nog geen duidelijk toekomstplan heeft.

Na 23 seizoenen in de competitie wordt er in de Verenigde Staten veel gespeculeerd. Het contract van LeBron James bij LA Lakers loopt af. Hij kan bijtekenen, voor een andere club kiezen of stoppen. De speler zelf houdt de spanning erin en stelt dat de beslissing wordt genomen na overleg met zijn familie.

Tijd met familie

"Ik weet niet wat de toekomst voor mij in petto heeft", zei hij na afloop van de nederlaag. "Ik ga naar huis om op te laden, met mijn familie te praten en tijd met hen door te brengen. Wanneer het moment daar is, zullen jullie weten wat ik besluit te doen.”

"Ik hoef niets meer te bewijzen", zei de topscorer aller tijden van de beste basketbalcompetitie van de wereld. "Ik moet uitvinden of ik nog zin heb om vijf uur voor een wedstrijd in een sportzaal te zijn. Het is een zware belasting om op het hoogste niveau uit te komen."

Laatste seizoen

In de laatste wedstrijd van het seizoen noteerde LeBron James 24 punten en 14 rebounds. Maar een gemiste worp met nog 20 seconden te gaan, die de Lakers de leiding had kunnen geven, bleek cruciaal. Ondanks de uitschakeling beschouwt de veteraan het seizoen niet als een teleurstelling, waarbij hij zijn aanpassing aan een nieuwe rol in het team benadrukt.

"Ze hebben me in posities geplaatst die ik nog nooit eerder in mijn carrière, eigenlijk in mijn leven, had bekleed", legt hij uit. "Ik was nog nooit de derde optie en om in die rol te kunnen schitteren, was erg goed voor mij in dit stadium van mijn carrière.”

