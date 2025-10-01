Alysha Newman pakte op de Olympische Spelen van vorig jaar een bronzen plak, maar de Canadese polsstokhoogspringster is ook een hele andere reden beroemd. Ze heeft namelijk een account op het platform OnlyFans en staat nu met een hele pikante fotoshoot in een populair magazine.

Newman ging vorig jaar de hele wereld over toen ze besloot om haar geweldige prestatie op de Spelen in Parijs te gebruiken om reclame te maken voor haar account op het pikante platform OnlyFans. Ze schudde wel heel uitbundig met een lichaamsdeel en liet daarmee zien wat mensen te wachten stond als ze daar een abonnementje op haar profiel zouden nemen.

De Canadese deed afgelopen maand niet mee aan de WK atletiek in Tokio en heeft dus tijd over momenteel. Die gebruikt ze overduidelijk om nog wat meer reclame voor zichzelf te maken, want Newman dook plotseling op in een wel heel onthullende fotoshoot.

Pikante fotoshoot

De bronzen olympiër werd geïnterviewd door het Maxim Magazine en dat betekent dat ze het nu echt gemaakt heeft als model, want het blad heeft een oplage van meerdere miljoenen. In dat magazine zijn vaak de bekendste modellen te vinden en als je weet dat ze ieder jaar een lijst van de 100 mooiste vrouwen ter wereld uitbrengen dan is wel duidelijk op welke manier Newman op de gevoelige plaat werd vastgelegd.

Het blad deelt op Instagram enkele foto's en daarop laat Newman wel erg weinig aan de verbeelding over. "Alysha Newman bewijst dat ze anders gebouwd is, of ze nu over de polsstokhoogspringt of de camera beheerst. Ze zit vol atletisch vermogen en charme en ze legt de lat in elke betekenis van het woord hoger."

Droom van Newman komt uit

Hoewel het niet gebruikelijk is om naast een carrière als topsporter ook aan de weg te timmeren als model wilde Newman dat van jongs af aan al. "Toen ik een klein meisje was, werd me verteld dat ik moest kiezen: atleet worden of model. Ik begreep niet waarom ik niet beide kon zijn. Maar lange tijd geloofde ik ze en koos ik voor atletiek", vertelt ze in het blad.

Newman besloot echter op een bepaald moment toch ook een leven als model na te jagen en dat ze juist in dit populaire blad staat, betekent veel: "Ik droomde er vroeger van om hierin te staan. Het voelt surrealistisch. Ik ben zo blij met mijn leven op dit moment."

Zaken gaan goed voor Newman

Financieel lijken we ons geen zorgen te hoeven maken over de topatlete. Ze verdient niet alleen bakken met geld via OnlyFans, maar heeft inmiddels ook flink wat merken aan zich weten te binden. Zo wordt ze onder meer gesteund door Nike, horlogemerk Rado en lingeriemerk Agent Provocateur.