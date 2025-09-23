Topatlete Jorinde van Klinken sprak zich afgelopen weekend op de WK atletiek in Tokio uit over een 'schandalige' situatie. Zij krijgt vanwege haar uiterlijk namelijk niet de sponsorcontracten die ze zou willen. De Nederlandse kreeg bijval van oud-schaatser Erben Wennemars en is daar erg dankbaar voor.

Van Klinken vertelde bij NOS openhartig over haar problemen met sponsoren. Omdat zij niet aan het klassieke schoonheidsideaal voldoet krijgt de zilveren medaillewinnares ondanks haar topprestaties minder deals dan andere atleten, zo legde ze uit.

"Ik denk dat als je er bijvoorbeeld uitziet als een poppetje, dat je dan eigenlijk je (sponsor)contract zo goed als binnen hebt", aldus Van Klinken."Ik denk dat als ik er net iets anders uitzag, dat de prestaties dan niet eens boeiden. Ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg schandalig is."

Steun Erben Wennemars

Die uitspraken maakten veel los in de sportwereld. De 25-jarige kreeg bijvoorbeeld steun van Wennemars in het programma RTL Tonight. Daar werd het onderwerp ook besproken. "Alle grote sportmerken moeten een keertje ingrijpen. Ze moeten niet alleen maar zeggen dat ze inclusief zijn. Ik gun haar een heel groot sponsorcontract", aldus het schaatsicoon.

"Dit is iemand die wordt tweede op de WK", vervolgde hij fel. "Zij verdient het gewoon. Er zijn grote bedrijven die zogenaamd inclusief zijn. Het is super hypocriet. Dus ik gun haar een sponsorcontract."

'Hard aan het strijden'

Van Klinken heeft Wennemars ook in de talkshow gezien en deelt het fragment via Instagram. "Erben is hier echt hard aan het strijden voor ons", schrijft ze erbij. "Heel erg bedankt."

Van Klinken hoopt dat er wat verandert en dat de situatie verbetert, maar ze houdt ook een slag om de arm. "Ik weet gewoon dat heel veel mensen zich er niet over durven uit te spreken. En er zit natuurlijk ook een groot risico aan vast om dit soort dingen wel te zeggen", zei ze bij de NOS. "Het kan mensen natuurlijk ook heel erg afschrikken. Ik vind het gewoon heel belangrijk om dicht bij mezelf te blijven en om de dingen waar ik echt voor sta ook naar buiten toe te communiceren."

Discussie over kleding

Van Klinken ging tijdens de WK in Tokio ook al de discussie aan met haar volgers over de kleding die ze droeg. Ze had namelijk een aansluitende bodysuit aan bij het discuswerpen, voor zoveel mogelijk snelheid. "Ik heb veel klachten van mensen gehoord dat dit ongepast is", schreef ze. "Moeten we daar een discussie over voeren?"