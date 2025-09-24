Het openhartige interview van atlete Jorinde van Klinken, die bij de WK zilver won bij het discuswerpen, over het gebrek aan sponsoren heeft flink wat losgemaakt in de sportwereld. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder reageerde dinsdagavond in RTL Tonight op de kwestie en kreeg toen ook nog een pikant plan voor de voeten geworpen.

Schilder deed bij de WK in Tokio mee aan het kogelstoten en leek tot de laatste worp net naast het podium te belanden. In haar laatste ultieme worp stootte ze de kogel echter 20,29 meter weg en dat was pardoes goed voor de wereldtitel. Schilder schoof enkele dagen later aan bij RTL Tonight om over dat moment te praten, maar werd ook gevraagd naar de discussie die haar landgenote opwierp.

Van Klinken uitte na het winnen van de zilveren medaille haar onvrede over het feit dat ze geen eigen sponsor heeft. Dat vond ze 'schandalig'. Schilder reageerde in de talkshow op de discussie die er sindsdien is losgebarst: "Het is een lastig onderwerp, veel atleten zitten ermee. Ik heb het geluk dat ik momenteel een kledingsponsor heb en die dan ook schoenen voor mij rekenen. In het geval van Jorinde, die moet misschien wel elke keer in haar achterhoofd nemen hoe duur zijn de schoenen en welke kan ik aanschaffen. Dat kan echt niet."

OnlyFans als oplossing?

Programmamaker Frank Evenblij was ook te gast en hij schaarde zich achter de uitspraken van Van Klinken, maar wierp Schilder vervolgens een opmerkelijk plan voor de voeten. "Ik had een ander idee en dat klinkt misschien gek, maar als sport kun je ook op OnlyFans terecht", begon Evenblij. Door de vertwijfelde blikken van presentator Humberto Tan en de andere gasten voelde hij zich geroepen om dat toe te lichten.

"OnlyFans is een platform dat ooit is opgericht om mensen in contact te brengen met fans, maar zoals in bijna elke industrie werd het overgenomen door porno. Het platform wil zich nu steeds veel meer bemoeien met dat sporters in contact komen met hun fans en dat ze dan dingen vertellen over hun dagelijkse trainingen. Die fans kunnen met kleine betalingen op de hoogte kunnen worden gehouden van de dingen die je doet. Op die manier kun je een trainingskamp bij elkaar verdienen", legt hij uit.

Voorbeeld in de atletiekwereld

In de atletiek zijn er al voorbeelden van sporters die dat doen, zoals polsstokhoogspringster Alysha Newman. Van haar werden enkele beelden getoond, maar daarmee werd direct zijn punt onderuit gehaald. "Misschien is dit niet het beste voorbeeld, want zij toont ook hoe alles eruit ziet. Dat hoeft natuurlijk niet per se", reageert Evenblij.

Presentator Tan legt Schilder vervolgens voor of zij iets ziet zitten in zoiets, want hij kan zich voorstellen dat er best mensen zijn die willen weten wat een wereldkampioene allemaal doet tijdens trainingen en in de voorbereiding op wedstrijden. "Jazeker, maar daar is geen OnlyFans voor nodig. Dat kan ook op Instagram", reageerde de kogelstootster gevat.

Erben Wennemars

Van Klinken heeft overigens flink wat losgemaakt met haar uitspraken. Eerder reageerde ook oud-topschaatser Erben Wennemars op haar woorden en hij was het volledig met haar eens. Van Klinken liet vervolgens weten dat zij heel erg blij was met de uitspraken van Wennemars.