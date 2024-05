St. Pauli-aanvoerder moet bruiloft uitstellen: 'Twee dagen dronken en paspoort vergeten'

Jackson Irvine is de gelukkigste op aarde. De 31-jarige Australische aanvoerder promoveerde afgelopen weekeinde met zijn club St. Pauli naar de Bundesliga en stapte een paar dagen later in het huwelijksbootje, althans... Dat was de bedoeling. Op weg naar de trouwerij ging het een en ander mis.

"Hier droom ik al heel mijn leven van, om ooit in een team te spelen als dit, om hier deel van te mogen uitmaken", jubelde Irvine na de overwinning van zondag op Osnabrück die St. Pauli naar de Bundesliga bracht.

Trouwen

Jackson Irvine wilde de feestweek nog feestelijker maken door met zijn vriendin Jemilla Pir te trouwen. Het stel wilde daarvoor naar Denemarken, waar je zonder al te veel moeite snel het huwelijksbootje in kunt stappen. Maar dan moet je wel de juiste papieren bij je hebben. En dat was bij Irvine en Pir niet het geval.

Op Instagram deelde Pir mede dat er problemen waren met één van de paspoorten. Er ontbrak er namelijk eentje en dat is niet handig. Bij een foto op Instagram schreef ze: "Wanneer je twee dagen dronken was en vergat je paspoort mee te nemen naar de bruiloft."

Uitgesteld is niet geannuleerd

Eind goed, al goed. Want Irvine en zijn vriendin zijn nog steeds van plan te trouwen. "Laten we het morgen opnieuw proberen - het feest vanavond (dinsdag, red.) zal nog steeds plaatsvinden." Gelukkig voor het koppel is het vanuit Hamburg maar 2,5 uur rijden naar de Deense grens.

St. Pauli traint woensdag om 15:45 uur weer volgens Duitse media, dus is er wel haast bij geboden. De ploeg speelt nog om de titel in de 2. Bundesliga. Met nog een wedstrijd te gaan heeft St. Pauli een puntje voorsprong op Holstein Kiel, dat ook al is gepromoveerd naar de Bundesliga.

St. Pauli gaat zondag (aftrap 15:30 uur) op bezoek bij SV Wehen, dat nog kan degraderen. Holstein Kiel speelt in en tegen Hannover, dat al uitgespeeld is.