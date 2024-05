Zo komt Bayer Leverkusen aan de bijnaam 'Neverlusen': club scoorde krankzinnig vaak in blessuretijd

Bayer Leverkusen bereikte donderdagavond de finale van de Europa League. De kampioen van de Bundesliga deed dat op typische wijze. Zoals wel vaker dit seizoen boog de onverslaanbare voetbalmachine van trainer Xabi Alonso een achterstand om in blessuretijd. Tegen AS Roma scoorde Leverkusen in de 96e minuut de 2-2, waardoor de ongeslagen reeks bleef staan.

De Duitse ploeg gaat inmiddels door het leven als Neverlusen en dat is niet onverdiend. Bayer is inmiddels 49 wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities en is daarmee alleen recordhouder. Het nam het record over van het Benfica van de legendarische Eusébio. Het was Josip Stanisic die er donderdag tegen AS Roma voor zorgde dat de reeks staande bleef.

Koning van de blessuretijd

Dat Leverkusen nog altijd ongeslagen is, is vooral te danken aan de onverzettelijkheid van de ploeg. Dit seizoen scoorde het in alle competities al 24 keer na de 80e minuut, waarvan 14 zelfs in de blessuretijd. Patrick Schick is de recordhouder met een goal in de 98e minuut.

Jeremie Frimpong scoorde ook eens in de 95e minuut, al was dat de 3-0 tegen Bayern München. Die van Stanisic en Schick waren een stuk belangrijker om de reeks in leven te houden, of om te winnen.

Goals Leverkusen in blessuretijd

Bundesliga

Exequiel Palacios: 90'+4' (2- 2 tegen Bayern München)

tegen Bayern München) Exequiel Palacios: 90'+4' (0- 1 tegen Augsburg)

tegen Augsburg) Piero Hincapié: 90'+1' (2- 3 tegen RB Leipzig)

tegen RB Leipzig) Jeremie Frimpong: 90'+5' ( 3 -0 tegen Bayern München)

-0 tegen Bayern München) Patrick Schick: 90'+1': ( 2 -1 tegen Hoffenheim)

-1 tegen Hoffenheim) Josip Stanisic: 90'+7': (1- 1 tegen Borussia Dortmund)

tegen Borussia Dortmund) Robert Andrich: 90'+6': (2-2 tegen VfB Stuttgart)

Victor Boniface: 90'+4': (0- 1 tegen Qarabag FK) - groepsfase

tegen Qarabag FK) - groepsfase Patrick Schick: 90'+2': (2- 2 tegen Qarabak FK) - achtste finales

tegen Qarabak FK) - achtste finales Patrick Schick: 90'+3': ( 2 -2 tegen Qarabak FK) - achtste finales

-2 tegen Qarabak FK) - achtste finales Patrick Schick: 90'+8': ( 3 -2 tegen Qarabak FK) - achtste finales

-2 tegen Qarabak FK) - achtste finales Victor Boniface: 90'+1': ( 2 -0 tegen West Ham United) - kwartfinales

-0 tegen West Ham United) - kwartfinales Josip Stanisic: 90'+7': (2-2 tegen AS Roma) - halve finales

Amine Adli: 90'+2' (2-5 tegen Sandhausen) - tweede ronde

Reactie Xabi Alonso

"Ik zag in de ogen van de jongens dat ze geloofden dat ze deze wedstrijd nog konden omdraaien. Twee finales spelen in één week is ongelooflijk. Ik ben erg trots op het team en nu hebben we het grote doel: het winnen van de drie titels", sprak Alonso na afloop. "Uiteindelijk was het zeer verdiend om op deze manier de finale te bereiken."

"Het is moeilijk uit te leggen hoe we zo’n run hebben gerealiseerd. Ik zag dat dit de langste ongeslagen reeks in het Europese voetbal is. We hebben nog vier wedstrijden te spelen, maar we zullen nu niet stoppen", verzekerde de Spaanse succescoach van Bayer Leverkusen.

Programma Bayer Leverkusen

Leverkusen speelt nog twee wedstrijden in de Bundesliga (VfL Bochum en Augsburg), de finale van de DFB-Pokal tegen 1. FC Kaiserslautern en de eindstrijd van de Europa League tegen Atalanta. De ploeg van Xabi Alonso heeft dus nog vier duels te gaan om de ongeslagen reeks in leven te houden én meer (belangrijke) goals te maken in blessuretijd te maken.