Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst maakt zangdebuut in Met het mes op tafel

Sjoerd van Ramshorst, onder het voetbalpubliek bekend als presentator van Studio Voetbal, is sinds kort ook presentator van de tv-quiz 'Met het mes op tafel'. Daarin is het gebruikelijk dat de gespreksleider ook af en toe wat zingt. Daar moest Van Ramshorst dus ook aan geloven en eerlijk is eerlijk: hij kan het wel.

Zijn voorganger bij het programma, Herman van der Zandt, zong ook geregeld een liedje tijdens een uitzending. Van Ramshorst neemt dat stokje dus gewoon over. "Er ligt hier een microfoon. Nou, dan zal de ronde wel met muziek beginnen", zei de presentator, waarna de pianist een liedje inzette. Het werd Sophietje van Johnny Lion.

Twee liedjes voor Gerard Joling

En dat doet hij best heel goed. De presentator heeft ook wel wat ervaring in de muziekwereld. Hij schrijft in zijn vrije tijd namelijk liedjes. Zo schreef Van Ramshorst twee singles voor Gerard Joling. In 2018 schreef hij Vakantie van de volkszanger en in 2023 kwam Altijd vrijgezel uit.

Opvolger van Van der Zandt

Eind december werd bekend dat Van Ramshorst de nieuwe presentator van Met het mes op tafel zou worden. Hij volgde daarmee Herman van der Zandt op, die aan de slag is gegaan bij de KRO-NCRV. Van der Zandt presenteerde het programma bijna negen jaar lang, in totaal 495 afleveringen.