Jutta Leerdam geniet een ongekende status in binnen- en buitenland. De topschaatsster werd in februari olympisch kampioene en trekt veel bekijks vanwege haar relatie met influencer Jake Paul. Inmiddels kent ook Gerard Joling haar beter, vanwege hun gezamenlijke deelname aan een programma. Daar maakten de twee het erg gezellig: "We hebben bizarre dingen gedaan in het bubbelbad."

Eerder deze week lekte uit dat Leerdam samen met de zanger van onder meer Maak Me Gek mee zou doen aan het programma Casa di Beau. Daar was Joling hoofdschuldige aan. Hij praatte zijn mond voorbij. Inmiddels zijn de opnames in volle gang. En wat blijkt: er is een gigantische klik tussen de twee. Joling is zwaar onder de indruk van de iconische sportvrouw.

'Bizarre dingen gedaan in bubbelbad'

"Het is echt fantastisch, genieten. Heerlijk weer. We hebben allemaal zulke leuke dingen gedaan, maar daar kan ik niets over vertellen", zegt Joling geheimzinnig tegen Shownieuws. Eerder was hij bij Radio 538 minder terughoudend, waardoor het nieuws over Leerdams deelname aan het programma al uitlekte. De twee verblijven samen in een oude kapel. "Als mensen dit straks op televisie zien, worden ze echt ongekend blij."

Leerdam en Joling maakten het eerder al gezellig in Italië. Zo doken de twee samen het bubbelbad in. "Daar hebben we bizarre dingen gedaan", grapt de zanger. "Het is zo'n subliem mens, zo'n vakvrouw. Ik ben echt dol op haar", aldus Joling. "Ik was al gek op haar, maar nu ben ik echt héél erg verliefd op haar. Ze is zo leuk en geestig."

Bruiloft van Jutta Leerdam en Jake Paul

Wat er in de toekomst natuurlijk ook aan zit te komen, is de bruiloft van Leerdam en Jake Paul. De topschaatsster werd in maart 2025 ten huwelijk gevraagd. Is één plus één in dit geval twee, met Joling als zanger op de bruiloft van het sterrenkoppel? "Daar kan ik nog weinig over zeggen", reageert de populaire zanger.

"We hebben bepaalde dingen gedeeld waar we nu allebei nog niets over kunnen zeggen, want dan zou het echt uit de hand lopen. Maar we hebben het hier ontzettend leuk. Het is echt geweldig." Volgens Joling vloeiden er tijdens de opnames flink wat tranen bij hemzelf, Jutta en presentator Beau van Erven Dorens. "Die tranen kwamen vooral door de spanning en niet zozeer door pure emotie", legt hij uit.

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