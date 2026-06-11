De Nederlandse artieste Orgel Joke is door de FIFA gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal. De Vlaardingse wil dolgraag naar het toernooi om op haar orgel te spelen, maar er zijn wel een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan.

Niet lang geleden kreeg Joke een mail van de FIFA via haar zoon. Hij behartigt de zaken van de Nederlandse internetsensatie. In de mail vroeg de FIFA of Joke wilde komen optreden voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. Daarvoor werd wel als voorwaarde gesteld dat Oranje de volgende ronde moet halen, want tijdens de groepsfase kan ze nog niet optreden. Joke wil dolgraag naar de Verenigde Staten voor een optreden tijdens het WK, alleen is het afwachten of haar gezondheid dit toelaat.

Afgelopen week ging Joke onderuit, waarna ze vervelend terecht kwam. Daardoor zit er een vreukje in de radius bij haar elleboog. Daardoor kan ze op dit moment haar arm niet strekken. Volgende week wordt het drukverband van haar arm gehaald en daarna wordt gekeken of ze haar arm weer gestrekt krijgt. Lukt dit niet, dan zal ze niet kunnen spelen op het WK, zo vertelt de toetseniste zelf tegenover de NOS. Joke werd online bekend via TikTok door haar filmpjes waarin ze bekende nummers speelt op de orgel.

Twijfels bij Orgel Joke

In eerste instantie twijfelde Joke nog of ze naar het WK zou afreizen. De 77-jarige artieste had besloten om niet meer dan zes uur te reizen voor een optreden. Na een nachtje slapen besloot Joke echter toch dat ze graag op de uitnodiging in wilde gaan. Ze hoopt dan ook dat de prestaties van Oranje en haar gezondheid mee zullen zitten. "Ik hoop dat ik het kan doen, dat ik helemaal fit ben. Ik ga m'n best doen. Laten we hopen dat ook Oranje het redt. Het zou natuurlijk superleuk zijn", vertelt een glunderende Orgel Joke. Eerder bracht de internetsensatie ook al een eigen WK-nummer uit met musicalster en zanger Martijn Fischer.

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