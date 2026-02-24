Max Verstappen heeft zelf pas één kind (en een bonusdochter) en loopt daarmee achter op zusje Victoria. Zij heeft twee jongens en een dochter. De 'momfluencer' ging onlangs op gezinsuitje en deelde foto's daarvan op Instagram. Die werden met veel liefde ontvangen door haar volgers.

Victoria is al jarenlang samen met Tom, die haar vorig jaar in Parijs ten huwelijk vroeg. "De makkelijkste 'ja' ooit", zei Verstappen daarover. Samen hebben ze drie kinderen: Lio, Luka en Hailey. Met name bij de jongens is het Verstappen-gen goed aanwezig, zo is vaak te zien op foto's die hun moeder met de wereld deelt.

Victoria Verstappen beleeft liefdevol moment met gezin

Afgelopen tijd was Victoria samen met haar geliefde Tom Heuts en de kinderen op pad. Zo is op beelden te zien dat de familie een bezoek brengt aan het strand. Naast de gezinsleden is ook het hondje meegegaan. Verder deelt Victoria foto's van haar dochter die van de glijbaan ging en met haar step reed. Ook ging het gezin bowlen en naar de bioscoop. Kortom: een geslaagd uitje.

'Genieten', schrijft het zusje van Max Verstappen dan ook bij de post op Instagram. Die werd meer dan 20.000 keer geliked, onder anderen door broerlief. In de reacties regent het complimenten voor Victoria. "Ik ben dol op je prachtige gezin, je bent een perfecte moeder!", schrijft iemand. En: "Wat een schattig gezin! Je bent een super mama Victoria! Geniet van je tijd met je familie; dat is het belangrijkste."

Ook valt het volgers op dat de kinderen van Victoria veel van hun befaamde oom weg hebben. "Mini-Max", reageert een fan. "Luka lijkt zo veel op Max", wil een ander kwijt.

Nieuw F1-seizoen

Die beroemde oom moet nog even geduld hebben voordat het nieuwe F1-seizoen start. Op 8 maart is de Grand Prix van Australië. Verstappen had met Red Bull Racing de voorbije maand de tijd om de nieuwe auto te testen. Vanaf 2026 gelden er nieuwe regels in de Formule 1. Zo is de auto compacter en wordt er energiezuiniger gereden. Zelf was Verstappen nog niet helemaal onder de indruk van het nieuwe reglement.