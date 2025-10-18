Victoria Verstappen (25), het zusje van F1-wereldkampioen Max Verstappen, heeft op social media vertederende beelden gezet. En het valt bij haar volgers op dat haar zoontjes veel weghebben van hun befaamde oom.

Victoria Verstappen beviel op 7 december 2020 van Luka en op 6 december 2021 breidde Lio het gezin uit. Inmiddels zijn de boys kleuters vol energie. Ook hebben ze een jonger zusje: Hailey. Verstappen besloot met ze op pad te gaan, naar de kust. Op Instagram plaatst ze enkele foto's van hun uitje.

Zoute lucht

"Zoute lucht en een gezellige sfeer", zet Verstappen bij de post. Ze poseert voor een selfie, laat zien hoe ze vanachter een kinderwagen op straat loopt en arriveert uiteindelijk op de bestemming: het strand. Het valt enkele volgers op dat met name Luka veel lijkt op een jonge Max Verstappen. "Mini Max", die opmerking wordt enkele keren in de comments geplaatst.

Sophie Kumpen

Het is zeker niet voor het eerst dat kiekjes van Luka zorgen voor vergelijkingen met Max Verstappen. In 2022 postte Verstappens moeder Sophie Kumpen bijvoorbeeld een foto met de kleintjes.

"Je linker kleinzoon is echt net een kopie van Max", schreef een Instagram-gebruiker destjidsonder het bericht van Kumpen. "Mini Max!", noemde een ander Max' neefje.

Karten

Luka en Lio zijn ook al begonnen met hun eerste stapjes in de wereld der autosport. Op Instagram plaatste Victoria Verstappen in augustus 2025 een reeks met foto's en video's waarin haar zoontjes in een kart rijden.

Nog niet helemaal zelf, want er loopt iemand achter hen met een touw. Of beter gezegd: rent, want de mini-Verstappens schieten uit de startblokken. "Geen warming-up nodig... meteen vol gas!", is dan ook het bijschrift bij de post. Zusje Hailey staat erbij als "de schattigste kleine supporter".

Sprintrace in Austin

Ondertussen is oom Max in Austin goede zaken aan het doen. De Red Bull-coureur won zaterdag de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull boekte al zijn dertiende zege in de korte wedstrijd over 100 kilometer.

De Brit George Russell eindigde in zijn Mercedes als tweede, de Spanjaard Carlos Sainz werd derde in zijn Williams. Verstappen was op het Circuit of the Americas in Austin na de eerste bocht al de twee titelkandidaten van McLaren kwijt. Oscar Piastri en Lando Norris waren allebei slachtoffer van een crash, die werd veroorzaakt door Nico Hülkenberg.