Beyoncé en Jay-Z hebben afgelopen weekend een bezoek gebracht aan de Formule 1-race in Las Vegas. De zangeres arriveerde in een op maat gemaakte jumpsuit van Louis Vuitton, meldt muziektijdschrift Billboard.

Beyoncé stapte voorafgaand aan de race in de passagiersstoel van een Ferrari-supercar om een ronde te maken met F1-coureur Lewis Hamilton. Op haar Instagramaccount deelde de zangeres beelden van het moment met Hamilton met de tekst: "Geef het aan mama." Op de beelden is te zien dat ze samen met de Britse ex-wereldkampioen de auto instapt en een rondje rijdt op het circuit in Las Vegas. De post leverde eindeloos veel reacties en likes op. "Iconen op het circuit", liet Ferrari weten.

Naast het stel brachten ook onder anderen Travis Scott, Cynthia Erivo, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Gordon Ramsay en Ben Affleck een bezoek aan de paddock tijdens het raceweekend. Beyoncé was aanwezig samen met haar echtgenoot Jay-Z. De rapper en labeleigenaar is al jaren lang samen met de Amerikaanse zangers die bekend staat om nummers als Single Ladies en If I Were a Boy.

Zegetocht Max Verstappen

Onder het toeziend oog van Beyoncé en Jay-Z was Verstappen dé grote man op het circuit van Las Vegas. De Nederlander startte als tweede aan de GP, maar in de eerste ronde wist hij de leider in het klassement Lando Norris al in te halen. Die positie gaf hij niet meer af en hij schreef de GP van Las Vegas dan ook glansrijk op zijn naam. De Nederlander kreeg echter na de race pas de echte overwinning van het weekend te horen.

i Beyoncé in het Ferrari-rood, met Jay-Z. © Getty Images

Door een technische overtreding werden Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri allebei gediskwalificeerd en uit de uitslag gehaald. Voor Verstappen een waar geschenk, want door zijn eerste plek maakt hij nu nog een serieuze kans op de wereldtitel. Met nog twee races en een sprintrace te gaan, staat Verstappen in punten gelijk met Piastri, waardoor hij gedeeld tweede staat. De achterstand op Norris bedraagt nu 24 punten. De Engelsman moet dus in de twee races eigenlijk buiten het podium eindigen en Verstappen moet twee keer winnen. Dan heeft de Nederlander zijn wereldtitel geprolongeerd.