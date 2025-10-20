De kans dat Max Verstappen tóch nog wereldkampioen wordt, lijkt groter en groter te worden. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 komt steeds dichterbij Oscar Piastri en Lando Norris in het WK-klassement. Dit moet er gebeuren voor Verstappen om alsnog die wereldtitel te pakken.

Verstappen doet het in de tweede seizoenshelft uitstekend. Simply lovely, zou hij zelf zeggen. Sinds de Grand Prix van Nederland pakte hij 119 van de mogelijke 133 punten. Alleen in Zandvoort en bij de GP van Singapore liet hij twee keer zeven punten liggen.

Piastri won de race op Zandvoort, waardoor hij een voorsprong van 104 punten op Verstappen nam. Lando Norris lag 34 punten achter op zijn teamgenoot bij McLaren. Bij de volgende grand prix, in Italië, kwam de Nederlander alweer wat dichterbij. Hij verkleinde het gat tot 94 punten met de WK-leider.

Gat wordt kleiner en kleiner

En het verschil werd met de race kleiner en kleiner. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan was het gat met Piastri nog maar 69 punten, terwijl Verstappen ook dichter in de buurt van Norris kwam: 44 punten. In Singapore won de viervoudig wereldkampioen weer zes punten ten opzichte van Piastri (verschil van 63).

Het raceweekend in de Verenigde Staten bleek een gouden voor Verstappen. Hij maakte namelijk 23 punten goed door de sprintrace én normale race te winnen, terwijl Piastri veel moeite had op de baan in Austin, Texas. Het verschil is daarom nog maar veertig punten met de koploper, Norris ligt er ook maar 26 voor.

Zoveel punten per raceweekend is voldoende

Verstappen heeft 64 punten goedgemaakt in vier races. Nu heeft hij de taak om nog veertig punten op Piastri in te lopen, met nog vijf grands prix én twee sprintraces te gaan. Acht punten per weekend is voldoende. Om Norris voorbij te komen, moet hij ongeveer zes punten per raceweekend goedmaken.

Een racewin levert 25 punten op, een tweede plek 18. Verstappen heeft er nét niet genoeg aan om alles te winnen, ook niet als we de sprintraces meerekenen. De Limburger blijft afhankelijk van Piastri. De Australiër moet minimaal één keer derde worden in een normale race én Verstappen moet elke race winnen, pas dan wordt de Red Bull-coureur wereldkampioen.

Vijfde wereldtitel voor Max Verstappen

Het zou zijn vijfde wereldtitel op rij betekenen. In de geschiedenis van de Formule 1 wist enkel Michael Schumacher dat ooit te presteren. Momenteel staat Piastri op 346 punten, Norris op 332 en Verstappen op 306. Officieel doet George Russell ook mee in de strijd om het coureurskampioenschap, maar hij staat liefst 94 punten achter op Piastri.