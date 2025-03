Superster David Beckham openhartig over leven met 'obsessieve' stoornis: 'Anders word ik gek'

David Beckham was succesvol als voetballer, ondernemer en eigenaar van Inter Miami CF. Maar wat jet misschien niet weet van de 49-jarige Engelsman is dat hij al jarenlang kampt met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS), ook wel bekend als dwangstoornis. Beckham heeft er mee leren leven, zijn vrouw is er minder blij mee.

De in Londen geboren Beckham begon zijn jeugdcarrière bij Tottenham Hotspur, speelde later voor Brimsdowne Rovers en uiteindelijk voor Manchester United, waar hij in 1993 zijn professionele debuut maakte. Na succesvolle jaren bij The Red Devils verhuisde hij naar Real Madrid.

Sergio Aguero en zoon van David Beckham duiken op als deelnemer in opvallende sport De Formula E heeft een race gehouden waarin internationale bekendheden het in een race tegen elkaar zullen opnemen. Onder de bekendheden die de racewagen instapten zitten oud-voetballer Sergio Aguero en Brooklyn Beckham, de zoon van David.

Later speelde hij voor Los Angeles Galaxy, werd tweemaal uitgeleend aan AC Milan en beëindigde zijn spelerscarrière bij Paris Saint-Germain. Een jaar na zijn voetbalpensioen, in 2014, kondigde hij de oprichting van een nieuwe club aan. Inter Miami CF maakte in 2020 zijn debuut in de Amerikaanse MLS.

Openhartige bekentenis in eigen documentaire

Beckham stond in het verleden vaak in de schijnwerpers, niet alleen vanwege zijn voetbalsuccessen, maar ook vanwege zijn huwelijk met Victoria Beckham, ook wel bekend als Posh Spice van de Spice Girls. Jarenlang werden ze achterna gezeten door de media, maar na verloop van tijd begon het paar zich meer terug te trekken uit de publiciteit.

Lionel Messi zorgt door bizarre discipline voor verbazing: 'Dat is krankzinnig, man' Lionel Messi verbaast al bijna twintig jaar de voetbalwereld. De inmiddels 37-jarige Argentijn kende geweldige periodes bij FC Barcelona en is na een kort uitstapje naar Paris Saint-Germain nu speler van Inter Miami. In de Verenigde Staten maakte hij op clubeigenaar en oud-topvoetballer David Beckham door een opvallend moment al meteen veel indruk.

Tot er halverwege 2023 een documentaire over Beckham kwam, waarin hij openhartig sprak over een aandoening. "Ik ben geweldig in opruimen, maar ik weet niet zeker of mijn vrouw dat zo waardeert. Als iedereen naar bed gaat, loop ik door het huis, ruim ik op, doe ik de lichten uit en zorg ik ervoor dat alles op zijn plaats ligt. Ik haat het als ik 's ochtends de keuken in loop en daar vuile kopjes of borden zie staan," bekende hij eerlijk.

Leven met dwangstoornis

Beckham beschreef ook gedetailleerder hoe zijn OCS zich manifesteert: "Alles moet in een rechte lijn of in paren staan. Als ik blikjes in de koelkast zet en er is er een over, moet ik die weggooien, want alles moet perfect symmetrisch zijn."

In een eerder interview gaf hij toe dat hij de stoornis als onderdeel van zijn leven heeft geaccepteerd: "Ik heb ermee leren leven en daarom kan ik er nu openlijk over praten. Ik heb het gewoon geaccepteerd. Ik ben bijna obsessief met sommige dingen. Alles moet van tevoren een bepaalde volgorde hebben, anders word ik gek."