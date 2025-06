In zijn Netflix-documentaire werd duidelijk dat David Beckham een bijzondere hobby heeft: honing maken met bijen in zijn achtertuin. De oud-voetballer blijkt een ware teler, want nu heeft hij ook zijn eigen wortels. Maar dat is voorlopig nog geen succes.

Op Instagram plaatste Beckham een video van de oogst. Als een kind dat zit te wachten op 5 december, zo lijkt hij het te beleven. "Ik heb hier lang op gewacht, ik ben benieuwd", vertelt de superster terwijl hij door de aarde streelt. Maar Becks komt van een koude kermis thuis zodra hij de eerste wortel uit de grond trekt. "Oh mijn god, dat is zó teleurstellend", zegt vrouw Victoria, terwijl ze knort van het lachen.

"Wat is hier gebeurd?", vraagt hij zich hardop af. "Dat is echt gênant", oordeelt de voormalig Spice Girl Victoria. Als een boer met kiespijn lacht Beckham vervolgens naar zijn productie.

Tips

De video is inmiddels meer dan een half miljoen keer geliked op Instagram. 'Ik vind het geweldig hoe jullie met elkaar praten, jullie zijn een perfecte match', reageert iemand. Een ander met verstand van wortels kweken, komt nog met een tip voor de huidig directeur van voetbalclub Inter Miami.

'Je doet het geweldig, dit gebeurt met wortels als ze te dicht op elkaar staan', weet de reageerder. 'Probeer ze in de toekomst wat meer uit te dunnen naarmate ze groeien, dan is de kans kleiner dat ze tegen elkaar botsen en splijten/doorprikken zoals hier.'

Rust in hectisch leven

Beckham is eigenaar van meerdere huizen, in Miami en Engeland. Bij zijn landhuis in Costwolds kan hij de rust opzoeken, door onder meer wortels te kweken en bijenhoning te maken. Tijdens de lockdown begon hij als hobby-imker en vervolgens maakte hij er een business van.

Onlangs bracht hij BEEUP uit, een lijn fruitsnacks met honing. "We zagen een unieke kans om de markt voor kindersnacks te vernieuwen met een merk op basis van echte honing, speciaal ontwikkeld voor actieve kinderen en met een sterke link met jeugdsport", sprak Shaun Neff, medeoprichter van de snack. "Het was een ongelooflijke reis om met David samen te werken en dit merk tot leven te brengen."