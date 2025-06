Voetbalicoon David Beckham en zijn vrouw Victoria krijgen andere naam na eerdere teleurstellingen

Oud-voetballer David Beckham gaat geridderd worden in zijn thuisland Engeland. Dat maakt The Sun bekend. Volgende week krijgt de voormalig middenvelder zijn onderscheiding die ook andere sporters al kregen.

De vijftigjarige oud-voetballer staat vanaf volgende week dus officieel bekend als Sir David Beckham. Zijn vrouw, ex-Spice Girl Victoria Beckham, wordt Lady Beckham. Al jaren leek het wachten tot Beckham de eretitel kreeg en nu is het dus echt zo ver. De oud-voetballer is al langere tijd goed met King Charles. Hij nam de troon van Groot-Brittannië over van wijlen Koningin Elizabeth II.

David Beckham

In zijn actieve voetbalcarrière speelde Beckham 115 interlands voor het Engelse nationale elftal. Hij speelde voor grote clubs als Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy en Paris Saint-Germain. Na zijn carrière werd Beckham onder andere mede-eigenaar van het Amerikaanse Inter Miami. De Engelsman is vader van vier kinderen en is ook al langere tijd ambassadeur van The King's foundation in Engeland.

Tijdens de laatste ontmoeting tussen Beckham en King Charles werd een opvallend gesprek opgevangen. De Koning zei: 'Je hebt hem gekregen hè?' Daarop zei de oud-voetballer: 'Het is ongelofelijk, dank je wel. Heel erg aardig.' In de Engelse media denkt iedereen dat de Koning doelde op de uitnodiging voor de ridderceremonie die Beckham inmiddels al binnen zou moeten hebben. De voormalig Engels international doet sinds zijn voetbalpensioen ook veel voor goede doelen zoals UNICEF.

Sporters die al geridderd zijn

Beckham is niet de eerste (ex-)sporter die is geridderd. Uit de voetballerij kreeg Manchester United-trainer Alex Ferguson ook al de onderscheiding. Verder zijn Andy Murray (tennis), Mo Farah (atletiek), Lewis Hamilton (Formule 1), Chris Hoy (baanwielrennen), Bradley Wiggins (wielrennen), Nick Faldo (golf) en Bill Beaumont (rugby) ook al geridderd. Oud-verdediger Sol Campbell heeft al meermaals aangegeven dat hij de onderscheiding graag zou willen, maar hij lijkt niet samen met Beckham te worden geridderd.