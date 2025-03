'Superverliefd' schaatskoppel onthult geheim voor gezonde relatie: 'Dat moet je echt proberen'

Het bulkt in Nederland van de schaatskoppels. Op de langebaan heb je natuurlijk Joy Beune en Kjeld Nuis en Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Daar kwamen onlangs ook Angel Daleman en Beau Snellink bij. Maar ook bij het kunstschaatsen is er een setje: Michel Tsiba (27) en Daria Danilova (22).

De twee vonden elkaar in 2018, nadat Tsiba op zoek was naar een nieuwe schaatspartner en toevallig de coach van Danilova tegen het lijf liep. Haar samenwerking met haar toenmalige teamgenoot liep op niets uit, waardoor ze aan elkaar gekoppeld werden. Tsiba vloog naar Rusland voor een ontmoeting met zijn huidige vriendin. Pas na 'heel veel trainen, heel veel vallen en weer opstaan' bleek dat het een goede match was. En niet alleen op het ijs.

Deze verliefde stelletjes gingen schaatskoppel Suzanne Schulting en Joep Wennemars voor Schaatsers Suzanne Schulting en Joep Wennemars maakten dinsdagavond hun relatie bekend. De koude ijsbaan blijkt een uitstekende plek voor hartverwarmende liefde. Vele schaatskoppels, al dan niet meer samen, gingen de ploeggenoten van Team Essent namelijk al voor.

'Superverliefd' koppel

Tsiba, die naar eigen zeggen 'eerder het postuur van een ijshockeyer' heeft, prijst vooral het doorzettingsvermogen van de twee. " Het was vooral een kwestie van niet opgeven. We zijn beiden niet zo getalenteerd dat het er meteen uit kwam vliegen", vertelt hij in gesprek met TeamNL. "Onze weg samen is ook grillig geweest. Het eerste EK schopten we het meteen tot de finale. Maar het EK daarop schaatsten we de slechtste kür van ons leven en werden we laatste", blikt hij terug.

tekst gaat door onder de Instagram-post

Volgens hem hadden ze allang de handdoek in de ring gegooid, als ze geen stelletje waren. "Ik denk dat we toch door zijn gegaan omdat we ook buiten het schaatsen samen zijn", erkent hij. Na zes jaar samen zijn ze nog altijd 'superverliefd', al schuilt daarin ook het gevaar. Ze zitten 24/7 op elkaars lip en delen de fijne en minder mooie momenten. "Ik ken ook kunstschaatsers die het niet zouden kunnen. Je moet namelijk echt proberen thuis thuis te laten zijn, en het schaatsen het schaatsen. Anders is dat een gevaar voor de sfeer thuis. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan."

Focus op WK, Olympische Spelen als doel

De ogen van Tsiba en Danilova zijn momenteel gericht op de WK kunstrijden in Boston, maar het grote doel zijn de Olympische Spelen van volgend jaar in Milaan. " Het is lastig in te schatten, maar we zijn klaar om door te breken", zijn ze stellig.

Kunstrijdster Daria Danilova kan na naturalisatie voor Nederland uitkomen op Olympische Spelen Kunstrijdster Daria Danilova heeft onlangs een Nederlands paspoort gekregen, waardoor ze samen met haar schaatspartner Michel Tsiba kandidaat is voor deelname aan de Olympische Winterspelen in 2026.

Tsiba is een zoon van een Russische vader en Oekraïense moeder, maar woonde zijn hele leven in Nederland. Zijn vriendin (geboren in Rusland) heeft sinds vorig jaar de Nederlandse nationaliteit.