Sylvie Meis is de laatste tijd veel op televisie te zien. De ex-vrouw van Rafael van der Vaart zorgde onlangs voor ophef in een Nederlands programma, terwijl zij nu ook opdook in een bekende Duitse televisieshow.

Meis deed mee aan het programma Schlag den Star, waarin twee beroemdheden het tegen elkaar opnemen in een strijd waarbij vechtlust, fitheid en kennis belangrijke elementen zijn. De uiteindelijke winnaar krijgt zelfs een bedrag van 100.000 euro. Dat geld is niet voor Meis, want zij verloor van de 32-jarige Riccardo Simonetti.

'Wat een waanzinnige avond vol adrenaline, lachen, vloeken en pure waanzin', schrijft Meis op Instagram. 'Ik heb echt alles gegeven, maar moest mezelf uiteindelijk overgeven aan Riccardo Simonetti.' Vervolgens steekt zij de loftrompet op voor het model: 'Lieve Riccardo, je hebt gevochten als een leeuw, en je was gewoon on fire. Bedankt voor deze eerlijke, grappige en respectvolle uitwisseling van stoten - het was zo leuk!'

'Daar kunnen mensen heel slecht tegen'

Meis is binnenkort te zien een programma van waarin ze wordt geïnterview door de bekende journaliste Antoinnette Scheulderman, waarin zij in gesprek gaat met succesvolle Nederlandse mensen. Het programma De Geur van Succes begint volgende week. Scheulderman schoof bij Eva aan om erover te praten, en verbaasde zich daar over de kritiek op Meis.

De reacties op het de reel op Instagram waren namelijk niet mals. "Ik heb gisteren dus één snippet op Instagram geplaatst over een uitspraak van haar. Daar kwam zoveel bagger op dat ik de reacties uitgezet heb. Wat zij kennelijk oproept bij mensen... Dat is waarschijnlijk ook gewoon dat zelfvertrouwen, daar kunnen mensen heel slecht tegen. Zeker bij vrouwen."

Damian van der Vaart

Meis was in de jaren '00 en het begin van de jaren '10 samen met Rafael van der Vaart. Samen kregen ze een zoon: Damian, die onlangs zijn debuut maakte in het betaald voetbal voor Jong Ajax. Inmiddels is Meis samen met de Duitse zakenman Patrick Gruhn.