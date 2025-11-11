Sylvie Meis brengt de hoofden van haar volgers op hol. Dat komt door het nieuws wat de bekende ex van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart deelde op haar Instagram. Hierin onthulde ze namelijk haar nieuwe pikante hobby.

De 47-jarige Meis doet tegenwoordig veel presentatieklussen bij onze oosterburen en is daar uitgegroeid tot een echte media-ster. Zo schittert ze momenteel als presentatrice bij de Duitse variant van Love Island.

'Ik voelde me krachtig, vrouwelijk en helemaal thuis in mijn lichaam'

Daarnaast maakt Meis ook genoeg tijd vrij voor hobby's. Ze staat zelfs open om nieuwe hobby's uit te proberen. Eén daarvan is echt een blijvertje, zo deelt ze op haar Instagram-account. Het gaat hier wel om een pikante hobby.

Meis deelt namelijk dat ze zich de afgelopen tijd heeft bezig gehouden met paaldansen. In het bericht waarin ze haar onthulling deelt, schrijft de ex-vrouw van Van der Vaart dat ze in het begin nog twijfels had. "Ik dacht altijd dat paaldansen niets voor mij was; te intens, te gedurfd en ik was niet lenig genoeg'', zo schrijft Meis.

Toch gaf ze de pikante hobby een kans, en met succes. "Maar ik probeerde het en alles veranderde. Met de juiste trainer voelde ik me veilig, gesteund en zelfverzekerder dan ooit. Ik hield niet alleen vol, ik voelde me krachtig, vrouwelijk en helemaal thuis in mijn lichaam", aldus Meis.

'Mijn droom is uitgekomen'

Op haar Instagram-bericht reageren mensen vol lof op haar nieuwe hobby. "Jij bent de meest geweldige, sterke vrouw die ik ken. Je kunt alles bereiken wat je wilt, niet alleen wat je je voorstelt", schrijft iemand, versterkt met heel veel hartjes-emoji's. Iemand anders schrijft: "Mijn droom is uitgekomen: Sexy Sylvie als paaldanseres."

Mooi hoogtepunt

De zoon van Meis, Damián van der Vaart heeft een iets minder pikante hobby. Hij voetbalt namelijk in de Onder-19 van Ajax. Vorige week beleefde 19-jarige middenvelder een mooi hoogtepunt in zijn nog prille loopbaan. Zo scoorde hij zijn eerste goal in de Youth League, de Champions League voor talenten. Dit deed Van der Vaart in de met 7-2 gewonnen wedstrijd tegen de jonkies van Galatasaray.