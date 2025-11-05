Damián van der Vaart heeft woensdag een absoluut hoogtepunt beleefd bij Ajax. De zoon van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart en topmodel Sylvie Meis scoorde zijn eerste goal in de Youth League, de Champions League voor talenten. Ajax onder 19 maakte gehakt van de leeftijdsgenoten van Galatasaray.

Van der Vaart junior, spelend met rugnummer 10, stond op de juiste plek bij een afgeslagen aanval. Hij voleerde atletisch de bal achter de onfortuinlijke Turkse doelman. De aanvallende middenvelder zette de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong, nadat hij nog matig was begonnen aan het Youth League-duel door de eerste gele kaart van de wedstrijd te pakken. Na de openingsgoal van Van der Vaart na een half uurtje walste Ajax onder 19 over de Turken heen.

Monsterscore

Emre Ünüvar, het jongere broertje van voormalig Ajacied en huidig FC Twente-speler Naci Ünüvar maakte een hattrick. Aaron Bouwman (op aangeven van Van der Vaart), Pharell Nash en Sean Steur maakten de andere treffers, waardoor Ajax met liefst 7-2 won in de Youth League. Hasan Ayyildiz miste in de slotfase nog een penalty voor de Amsterdammers. Woensdagavond vanaf 21.00 uur spelen Ajax en Galatasaray in de grote Champions League tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena.

Betaald voetbal

Spelers als Van der Vaart, Ünüvar, Steur en Bouwman spelen normaliter al voor Jong Ajax in het betaald voetbal. De 19-jarige Van der Vaart wacht nog op zijn eerste doelpunt of assist in de Keuken Kampioen Divisie. Als Ajax Europees actief is, worden de beste talenten die nog in de goede leeftijdscategorie zitten overgeheveld naar de onder-19 om zich daar internationaal te kunnen meten.

Grote uitslagen in Youth League

Ajax onder 19 staat in de Youth League na vier gespeelde wedstrijden in de subtop. De ploeg pakte tot dusver zeven punten. Van Marseille werd maar liefst met 5-3 gewonnen, terwijl Chelsea met 6-3 te sterk was. Deze 7-2 zege op Galatasaray past wel in het rijtje monsterscores dit seizoen.

