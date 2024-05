Telstar-spelers openen snackkraam in eigen stadion: 'We hebben drie, vier verschillende soorten friet getest'

Voetballers Mitch Apau (34) en Tom Overtoom (33) werken aan hun carrière na het voetbal. De spelers van Telstar hebben afgelopen seizoen een snackbar geopend in het eigen stadion: Mitch en Tom's. Dit omdat er een gebrek aan snacks was volgens het duo.

Het idee ontstond nadat familieleden klaagden over het magere aanbod aan gefrituurd goud. Er was geen frietje te koop, alleen een broodje kroket. Vreemd, voor in een voetbalstadion. "Het bleef een beetje hangen bij ons. Af en toe hadden we het erover. We zijn allebei wel ondernemend, dus we dachten 'kunnen we dan niet zélf wat regelen?' Zo is het begonnen", onthult Apau bij het Haarlems Dagblad.

Met hulp van een lokale ondernemer smeedden Apau en Overtoom hun plannetje. Er volgde zelfs een ware snacktest. "Je moet gewoon zorgen voor goede friet", lacht het duo. "Praten met leveranciers. Proeven. We hebben drie, vier verschillende soorten friet getest." Uiteindelijk viel de keuze op ’t Friethoes uit Haarlem.

Blockhut draait overuren

Inmiddels is Mitch en Tom's een begrip in het 711 Stadion. Na een korte testfase kochten de voetballers een blokhut, die de komende vijf jaar op het terrein staat. De vrouw van Overtoom en zus en nicht van Apau bakken de snacks.

Voor het geld doen de voetballers het niet. Ze denken wel aan uitbreiding, bijvoorbeeld met een eigen foodtruck, voor na hun actieve carrière. "Zodat we op festivals kunnen gaan staan, evenementen, bedrijfsfeesten. Dan kan het leuk worden."

Vooralsnog profiteren hun teamgenoten er ook van. Na de wedstrijd kunnen ook zij genieten van overheerlijke snacks. "Kippetjes, kipstrips, kipnuggets, groenteburgertjes, dat soort dingen", aldus Overtoom, die dan ook overlegt met de performancecoach.