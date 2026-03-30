Tennisicoon Richard Krajicek onderging vorig jaar een hele heftige hartoperatie. Gelukkig ging alles goed, maar daarmee was de kous nog niet af. De afgelopen tijd werd namelijk onderzocht of zijn kinderen Alex en Emma dezelfde aandoening onder de leden hebben, want die kan erfelijk zijn. Daphne Deckers, de vrouw van Krajicek, deelde daar maandag heel mooi nieuws over.

Krajicek moest vorig jaar een PEARS-operatie ondergaan. De Wimbledon-kampioen van 1996 had een verwijde aorta en moest daardoor onder het mes. Krajicek kreeg tijdens de operatie een op maat gemaakte prothese en die moet de aorta ondersteunen en verdere risico's uitsluiten. Het was een ontzettend heftige ingreep, maar het belangrijkste was dat alles succesvol was verlopen.

Het herstel had echter flink wat voeten in aarde, want Krajicek lag de eerste tijd na zijn operatie twintig uur per dag op bed. Uiteindelijk herstelde hij volledig, maar toch zat het gezin de afgelopen tijd in spanning. Een verwijde aortawortel kan namelijk erfelijk zijn en dus moest er onderzocht worden of de twee kinderen van de tennislegende ook met die aandoening kampen.

'Er is heel goed nieuws'

Dochter Emma (28) en zoon Alec (25) moesten de afgelopen tijd daardoor allerlei onderzoeken ondergaan. In gesprek met De Telegraaf onthult Deckers nu wat daar de uitkomst van is.

"Er is heel goed nieuws", vertelt Deckers tegen de krant. "Onze beide kinderen blijken de afwijking niet te hebben. We wisten dat het erfelijk kon zijn, maar niet per definitie. Je begrijpt: dat was echt wel even spannend.”

Kinderen in voetsporen van Krajicek en Deckers

De twee kinderen van Krajicek en Deckers treden overigens allebei in de voetsporen van hun ouders. Emma werkt namelijk als actrice en dat is ook iets dat haar moeder vroeger deed. Daphne Deckers speelde in 1997 zelfs mee in de James Bond-film Tomorrow Never Dies en daarmee is ze dus één van de weinige Nederlandse Bond-girls uit de geschiedenis.

'Dat is hem echt gegund'

Zoon Alec is net als zijn vader actief als tennisser, maar bij de successen van Richard is hij nooit in de buurt gekomen. Zijn hoogste notering ooit op de wereldranglijst is de 483e plek. Momenteel staat hij 596e. Alec speelde deze week nog een Challenger-toernooi in Japan, maar verloor daar in het kwalificatietoernooi.

Zijn moeder liet zich in gesprek met de krant ook nog even uit over zijn carrière: "Alec heeft heel veel tegenslag gehad. Enorm veel blessures. Maar hij blijft het proberen, want Alec is een echte doorzetter. Ik hoop echt dat hij nu een tijdje blessurevrij mag blijven, dat is hem echt gegund.”