De ex-coach van Serena Williams, Patrick Mouratoglou, deed afgelopen week een opvallende onthulling over zijn oud-pupil. Volgens hem had Williams tijdens het laatste deel van haar carrière beter op haar gewicht moeten letten. In de Sportnieuws.nl-podcast nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het voor het tennisicoon op.

In een rondje stellingen legt Van As een prikkelende voor aan Hoog: “De kritiek van de ex-coach van Williams over overgewicht is volkomen terecht.” De tweevoudig olympisch kampioene reageert direct: “Oneens natuurlijk.”

Ze nuanceert: “Het ging erom dat Williams na haar carrière veertien kilo is afgevallen. Dat kwam door een middel dat ontwikkeld is door haar man. Haar ex-trainer zei vervolgens dat ze dit tijdens haar carrière ook had moeten doen. Niet om hoe ze eruitzag, maar vanwege haar fitheid. Maar daar moet je wel wat bij zeggen: ze werd zwanger, was op leeftijd en heeft twee kinderen gekregen. Dan is het gewoon veel lastiger om in één keer zoveel kilo kwijt te raken. Bovendien heeft ze altijd fantastisch gepresteerd, dus waarom zou je als coach zo op haar fysiek hameren?”

Voorzichtig mee omgaan

Volgens Hoog is het belangrijker om het in perspectief te zien: “Hij had het echt over overgewicht. Dat mag wel iets genuanceerder. Natuurlijk is je fysieke gesteldheid cruciaal in topsport, zeker in tennis waar je zo fit moet zijn. Maar na een zwangerschap verandert je lijf gewoon. Dan moet je daar voorzichtig mee omgaan.”

Van As vult aan: “Je lijf verandert dan zo erg. Als je ook ouder wordt, is het nog moeilijker. Ze vertelde dat ze echt álles had geprobeerd om af te vallen: streng op haar eten letten, keihard trainen, maar het lukte gewoon niet. Dat lijkt me heel frustrerend: als je wel wil, maar je lijf niet meewerkt.”

'Alles is uitgezakt'

Hoog herkent de worsteling: “Sowieso is het voor een topsporter lastig als je stopt, maar voor vrouwen die zwanger zijn geweest nog meer. Je hebt niet meer je topsportlijf.”

“Alles is uitgezakt”, zegt Van As. “Alles is uitgezakt”, herhaalt Hoog lachend. “Het wordt zachter en ronder na een zwangerschap.” Daarom vinden beiden de opmerkingen van Mouratoglou niet terecht.

Van As begrijpt wel waar het vandaan komt: “Voor hem ging het vooral om de belasting van het lichaam. Als je te zwaar bent, is dat voor je gewrichten onprettig en vergroot het de kans op blessures. Vanuit die gedachte snap ik het wel, maar het blijft een lastig onderwerp.”

Beluister de podcast

Elke maandag praten Ellen Hoog en Naomi van As je bij over hun favoriete én meest opvallende sportmomenten van de week. Deze keer onder meer: het WK atletiek in Tokio, Michel van Gerwen die eindelijk weer een major won en een vooruitblik op de Champions League. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: