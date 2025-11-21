Toptennisster Danielle Collins wil graag kinderen. Daarvoor is een man nodig. De Amerikaanse heeft al gezegd dat ze wil deelnemen aan een datingshow. Maar wie weet komt het niet eens zo ver, door toedoen van enkele oud-tennissers.

Collins' naam verscheen onlangs op een datingsite, niet lang nadat haar relatie met Bryan Kipp was verbroken. Ze leerde Kipp kennen in een koffietent in Londen, toen ze meedeed in Wimbledon. De 31-jarige Collins zette op haar profiel dat ze een trad wife wil zijn, ofwel een traditionele (huis)vrouw. 'Ik ben maar gewoon eerlijk. Ik heb mijn boss babe-tijdperk al gehad.'

'Ik wil gewoon kippen verzorgen, projectjes thuis doen, verse zuurdesem maken, een moeder zijn die thuis op haar honden past en hopelijk poppen er binnenkort een paar baby's uit.' Collins, die bijna negen miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar tenniste, is op zoek naar iemand die minstens even groot als haar (1,78 meter) is.

Sollicitatieformulier

Bij het zoeken naar de ware krijgt ze hulp van wat landgenoten, die toevallig ook getennist hebben. John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson en Jack Sock bespraken in hun podcast Nothing Major de liefdessituatie van Collins. Ze kwamen op het idee zonder haar in te lichten, maar Collins staat er inmiddels helemaal achter.

Querrey trapte af: "Danielle Collins, ze is op zoek naar een serieuze partner. Een serieuze vriend. Ze weet niet dat we dit doen. Ze vindt het misschien niet eens leuk, maar we nemen sollicitanten voor haar aan in de podcast."

De voormalig tennissers maakten dan ook een aanmeldformulier. "Vul het in als je de kans wil krijgen om de vriend, misschien wel de echtgenoot, van Danielle Collins te worden."

Hilarische eisen

De vier Amerikanen hebben daarbij ook strenge eisen opgesteld. Kandidaten moeten financieel stabiel genoeg zijn om op zoek te gaan naar de liefde, niet naar de lening. Langer zijn dan Diego Schwartzman (1,70 meter) en er tegen kunnen dat Collins meer kan bankdrukken dan hem.

"Absoluut episch", noemde Collins het initiatief van Isner, Querrey, Johnson en Sock. "Mijn liefje zijn is niet voor iemand die zwak is... of blut."