Toptennisster Danielle Collins is sinds kort weer vrijgezel. Dat heeft haar aan het denken gezet over een nieuwe carrière op tv. Ze heeft al een programma in gedachten, maar dan moet er wel een flink geldbedrag neergelegd worden.

De 31-jarige Amerikaanse verbrak recent haar relatie met Bryan Kipp. Ze had haar ex-geliefde ooit ontmoet in een koffiebar op Wimbledon, maar inmiddels zijn de twee niet meer samen. Dat biedt Collins wel mogelijkheden voor een carrièreswitch.

Daar werd de nummer 68 van de WTA-ranglijst naar gevraagd in The Gay Tennis Podcast. Nu ze vrijgezel is, zou ze kunnen deelnemen aan realityshow The Bachelorette. Daarin strijden mannen in verschillende dates om het hart van de vrijgezel in kwestie. "Zou je dat overwegen?"

"Ik zie mezelf dat misschien wel doen", was het antwoord van Collins, die in 2022 de finale van de Australian Open bereikte. "Maar het ligt eraan of zij zich dat kunnen veroorloven. Snap je wat ik bedoel? Want dat wordt wel blockbuster-entertainment."

"Je moet grof geld betalen om mij in zo'n programma te krijgen. Maar ik zou het zeker overwegen. Misschien kunnen we voor de opnames naar Australië", vervolgt ze.

Collins sprak eerder ook nog over de ontmoeting met haar ex. "Hij wist niets van tennis en wist ook niet wie ik was. Dat vond ik heel fijn." Hij was echter wel een sportliefhebber. "Hij was fan van golf."

'Vreselijke tijd'

De Amerikaanse beleefde dit jaar een teleurstellend seizoen. Ze raakte geblesseerd aan haar rug en heeft de laatste periode erg veel last gehad van die blessure. "Op mijn Instagram lijkt het alsof mijn tripjes rond de wereld altijd één groot hoogtepunt zijn, maar dat is niet altijd de realiteit", zei ze erover. "Het was een vreselijke tijd om miljoenen kilometers van huis weg te zijn, me ziek te voelen en een vreselijke pijn aan mijn rug. Ik weet niet wat ik had moeten doen zonder mijn vrienden."