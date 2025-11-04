Af en toe duiken er wel eens datingprofielen op van beroemde sporters. Nu is het de beurt aan toptennisster Danielle Collins, die wat opvallende teksten in haar bio zette. De 31-jarige Amerikaanse lijkt zelfs te hinten op een snel afscheid van haar sport.

'Ik ben momenteel een tennisster, maar eigenlijk zou ik een trad wife willen zijn', schrijft Collins. Oftewel: een traditionele (huis)vrouw. 'Ik ben maar gewoon eerlijk. Ik heb mijn boss babe-tijdperk al gehad.' Zij is de voormalig nummer zeven van de wereld en staat momenteel 65e. In 2022 bereikte ze de finale van de Australian Open, haar beste resultaat op een Grand Slam.

'Ik wil gewoon kippen verzorgen, projectjes thuis doen, verse zuurdesem maken, een moeder zijn die thuis op haar honden past en hopelijk poppen er binnenkort een paar baby's uit.' Hoe Collins haar leven voor zich ziet, is meer dan duidelijk. Maar ook haar toekomstige partner moet aan bepaalde eisen voldoen.

Bepaalde mannen niet welkom

En dat is eigenlijk alleen gebaseerd op lengte. 'Als je gaat liegen over je leeftijd, laat me dan met rust. Dit is een zone waar short kings niet welkom zijn.' De toptennisster is zelf 1,78 meter en zoekt dus iemand van minimaal even lang.

Collins verzamelde in haar carrière meer dan tien miljoen dollar (bijna negen miljoen euro) aan prijzengeld. Desondanks hoopt zij op een rijke man, zei ze in gesprek met de New York Post. Zij ging recent nog met Bryan Kipp, die ze ontmoette in een koffiebar bij Wimbledon.

Carrière op televisie?

In The Gay Tennis Podcast vertelde Collins vorige maand over andere plannen die zij heeft. Nu ze vrijgezel is, zou ze kunnen deelnemen aan realityshow The Bachelorette. Daarin strijden mannen in verschillende dates om het hart van de vrijgezel in kwestie. "Zou je dat overwegen?"

"Ik zie mezelf dat misschien wel doen", was het antwoord van Collins, die in 2022 de finale van de Australian Open bereikte. "Maar het ligt eraan of zij zich dat kunnen veroorloven. Snap je wat ik bedoel? Want dat wordt wel blockbuster-entertainment."