Aryna Sabalenka en Paula Badosa zijn niet alleen collega's en concurrenten op de tennisbaan, maar ook hartsvriendinnen. Toptennisster Sabalenka ging al eens zo ver om Badosa haar soulmate te noemen. Het is dan ook niet gek dat de twee samen op vakantie zijn gegaan naar Dubai, waar ze zichtbaar genieten van hun tijd.

De broodnodige pauze in de overvolle kalender is compleet anders voor Badosa dan voor Sabalenka. De Spaanse tennisster moest vroegtijdig een punt achter haar seizoen zetten na een opgelopen blessure tijdens een toernooi in China. Voor nummer 1 van de wereld Sabalenka komt de vakantie als pure luxe. Ze is al verzekerd van de WTA Finals en hóéft dus niet.

Dansmoves in bikini

Toch straalt niet alleen de Belarussische tennisster, maar ook Badosa kan van het weekendje weg genieten. Op TikTok toont ze met Sabalenka haar moves en kennis van de trends op het populaire sociale medium. Met een liedje waarin voluptueuze vrouwen én 'skinny' vrouwen worden bezongen, tonen ze hun topfitte lijven in bikini. Al kwam het idee vooral uit de koker van Badosa. Sabalenka zegt: "Ik volg alleen de aanwijzingen."

Soulmates

Op Instagram toonden ze zichzelf ook al in hun opperbeste vakantiestemming. "Met mijn schatje", zei Badosa, waarop Sabalenka reageerde met 'mijn meisje'. De Belarussische zei eerder tijdens een persconferentie dat ze heel erg veel van Badosa houdt. "We zijn al drie of vier jaar erg goede vriendinnen. Ze is een ongelofelijk persoon. Het is heel belangrijk om vrienden te hebben in het tennis. Dus als je dan iemand vindt die je soulmate is, dan is dat het allerbeste wat je kan overkomen."

'Het is een geweldig iets'

Sabalenka waardeert de houding en de persoon die Badosa heeft en is. "Het is een geweldig iets om iemand te vinden die zo op jou lijkt. Ze heeft dezelfde gedachten en denkt hetzelfde over veel onderwerpen. Alleen maar om met iemand te kunnen praten en plezier te hebben met diegene, om zo'n vriend te hebben, is echt fantastisch."