Ze is momenteel de beste tennisster ter wereld, maar Aryna Sabalenka komt niet alleen maar positief in het nieuws. De Belarussische is veelbesproken vanwege een opmerkelijk incident, waarbij ze maar net ontsnapte aan diskwalificatie. Haar actie kan op weinig goedkeuring rekenen van twee grote olympische kampioenen uit Nederland.

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hekelen in hun Sportnieuws.nl-podcast de reactie van Sabalenka. Zij was in de halve finale van het Chinese tennistoernooi in Wuhan zo gefrusteerd dat ze haar racket hard wegsmeet. Dat deed ze echter zo hard, dat deze via de stoel van de umpire weer terugstuiterde.

Wangedrag hoort niet op tennisbaan

Vervolgens miste het racket op een haar na een ballenjongen. Als hij het racket tegen zich aan had gekregen, was Sabalenka, die overigens verloor, gediskwalificeerd geweest. Van As stelt. "Het wangedrag van Aryna Sabalenka hoort niet thuis op de tennisbaan." Daar is haar kompaan het volledig mee eens.

Hoog vindt het immers niet kunnen, al kan ze de frustratie van een tennisster wel voorstellen. "We hebben het er vaker over. In de hitte van de strijd... Je bent een individuele sporter, zoveel druk, zoveel toernooien. De hitte daar in China." Het zijn allemaal redenen waardoor een sporter volgens Hoog boos kan worden, maar zo reageren is 'heftig' en not done.

Tegenstander kapot slaan

"Waarom moet het allemaal zo heftig?", vraagt ze zich hardop af. "Zorg ervoor dat je je emoties onder controle hebt." En Hoog kan het weten, want zij was niet altijd de allerrustigste op het hockeyveld. "Ik kon ook echt pissed worden, maar dan ging ik niet met m'n stick gooien." Om er lachend aan toe te voegen. "Ik sloeg gewoon mijn tegenstander kapot."

Boete voor het kapotte racket?

Toch wil Van As nog serieus ingaan op de rel rond Sabalenka. "Het ziet er ook heftig uit", stelt ze. "Helemaal dat tennisracket zó kapot. Alsof het ook niks waard is, weet je wel." Vervolgens legt ze in woord en gebaar uit met wat voor kracht dat ging.

Van As zich hardop af of Sabalenka niet gewoon een boete moet betalen voor het slopen van een racket. Hoog: 'Nou, ik denk dat het best een goeie zou zijn. Er zou wel een boete op staan als ze het ballenjongetje zou hebben geraakt. Nu krijgt ze geen boete, maar anders zou ze geschorst zijn en alle punten die ze gehaald had niet mogen meenemen." Omdat tennissters ook flink geld verdienen, oppert Van As dat een puntenstraf of iets anders dat gevolgen voor de ranking heeft misschien een beter idee is.

Luister de podcast

