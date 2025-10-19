Aryna Sabalenka geniet tijdens het lange tennisseizoen even van een momentje rust. De toptennisster maakte plezier met collega en goede vriendin Paula Badosa in de zon. De twee deelden kiekjes in bikini op Instagram.

'Met mijn hottie', schrijft de 27-jarige Sabalenka in haar Instagram Stories. Badosa is in bikini te zien op een plek met veel zon. Ook de Spaanse toptennisster deelde een foto van haar vriendin: 'Met mijn babe, sunday funday.' Vervolgens poseren de tennisvriendinnen ook nog voor een gezamenlijke selfie.

De Belarussische Sabalenka won dit jaar voor de tweede keer de US Open en stond in de finale van Roland Garros. Mede daarom is zij nog altijd de nummer één van de wereld bij de vrouwen, inmiddels al meer dan twaalf maanden. Badosa staat in de liveraning op de 26e plaats. In 2022 stond de 27-jarige Spaanse nog op de tweede plek.

Belangrijk toernooi op komst

Sabalenka was vorige week voor het laatst actief op de tennisbaan. Zij deed toen mee aan de Wuhan Open, waar ze tot de halve finales kwam. Jessica Pegula bleek op zaterdag in drie sets te sterk. De Amerikaanse verloor uiteindelijk de finale van landgenote Coco Gauff. Sabalenka mag in ieder geval bij de WTA Finals vanaf 1 november opdraven.

Problemen voor Badosa

Badosa staat al wat langer stil: zij raakte eind september geblesseerd bij een WTA-toernooi in China. Dat bleek een pijnlijk moment voor de Spaanse. "Er zijn momenten waarop ik mezelf afvraag hoe ik altijd doorga tijdens de zwaarste en meest pijnlijke momenten", sprak ze destijds op Instagram. "De waarheid is dat in op zulke momenten de grootste krachten in me ontdek. Elke terugslag doet pijn, maar het helpt me ook herinneren aan het feit dat ik enorm hard wil vechten en sterker wil terugkomen."

Dat moet dan in 2026 gebeuren, want Badosa schrijft dat ze haar volgers dan weer terugziet. Daarom bedankt ze ook alvast iedereen die haar heeft gesteund in de voorbije periode. "Ik word gedragen door jullie steun als het zwaar wordt en jullie geloof geeft mij de moed wanneer de twijfel naar binnensluipt. Er is geen beter gevoel dan een tennisbaan op lopen en jullie allemaal achter me te zien staan. Die energie, die liefde... Dat is iets waar ik jullie nooit genoeg voor kan bedanken."