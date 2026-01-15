Jutta Leerdam zag onlangs haar droom uitkomen door gestrikt te worden door het wereldberoemde sportmerk Nike. De Amerikaanse gigant is allerlei sporticonen aan het strikken. Daartoe behoort Leerdam in haar sport, evenals de pas 18-jarige Anna Leigh Waters. De pickleballspeelster is het nieuwste lid van de Nike-familie.

De tienersensatie is daarmee de eerste in haar sport die een contract heeft getekend bij het sportmerk. Eerder werkte ze samen met Fila. Die overeenkomst kwam in 2025 ten einde, waarna Nike toesloeg. Waters is namelijk de nummer 1 in het damesenkelspel, -dubbelspel en gemengd dubbel. Ze begon op haar tiende met spelen en werd amper twee jaar later al prof.

De 18-jarige Waters heeft een cv om van te schrikken. Ze heeft 181 gouden medailles gewonnen. Ook is ze goed voor 39 triple crowns: het winnen van singles, dubbels en gemixte dubbels in één evenement. Dat is het hoogste aantal van alle profs. Waters speelde ooit samen met tennisicoon Andre Agassi.

Uitverkorene

Dat Nike met haar in zee gaat is dus niet gek. Waters zal pickleball hiermee nog populairder maken. Zelf is ze in haar nopjes met de deal. "Als kind zag ik mijn idolen de Swoosh (sportbeha, red.) dragen tijdens hun belangrijkste momenten, dus toetreden tot de Nike-familie is een droom die uitkomt", zei ze in een reactie.

"Nike is de gouden standaard op het gebied van prestaties. Ik kan niet wachten om de baan op te stappen en een merk te vertegenwoordigen dat gelooft in dezelfde meedogenloze zoektocht naar grootsheid die mij elke dag drijft." Eerder deze maand tekende Waters ook een deal met Franklin Sports, dat haar rackets zal ontwerpen.

In zelfde rijtje als Jutta Leerdam

Met haar sponsorcontract bij Nike treedt Waters in de voetsporen van schaatsster Jutta Leerdam. Zij werd in 2025 aan de Nike-familie toegevoegd. "Ik kan het nog steeds nauwelijks geloven", sprak Leerdam afgelopen december. "Het kleine meisje in mij is zo blij en de vrouw die ik ben geworden, is zó trots. Dit was altijd al een droom, naast presteren op het ijs."

"Het feit dat zij geloven in waar ik voor sta, op én naast het ijs, is het grootste compliment van allemaal", aldus de Nederlandse, die ook het gezicht is van NikeSKIMS, een sportkledinglijn voor vrouwen.