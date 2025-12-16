Sportief gezien heeft Jutta Leerdam de komende maanden één groot doel: een gouden medaille winnen op de Olympische Spelen in Milaan. Maar buiten het ijs worden er al grote dromen waargemaakt. De topschaatsster deelt trots beelden van zichzelf, want ze heeft een bijzonder nieuwtje waardoor er volgens Leerdam 'een droom uitkomt'.

'Als dromen uitkomen...', is het bijschrift van een video die Leerdam op haar eigen Instagram-kanaal plaatst. Want de Nederlandse heeft nieuws: ze is een zogeheten Nike-atlete en heeft dus een samenwerking met het wereldberoemde sportmerk te pakken.

Daar is Leerdam natuurlijk ongelooflijk blij mee. "Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Het kleine meisje binnen in mij lacht zo breed en de vrouw die ik ben geworden is zó trots", schrijft de topschaatsster. "Dit was altijd al een droom, naast presteren op het ijs. Ik nam nooit genoegen met minder, omdat ik wist wat ik wilde."

Uiteraard heeft Leerdam lovende woorden over voor Nike. "Dat ze geloven in waar ik voor sta op en naast het ijs is het grootste compliment van allemaal."

Vorige maand werd overigens al bekend dat Leerdam de handen ineen sloeg met NikeSKIMS, een bekende sportkledinglijn voor vrouwen. SKIMS werd ooit opgericht door de wereldberoemde Kim Kardashian.

Spannende tijden voor Leerdam

Het worden spannende weken voor Leerdam. Over anderhalve week begint het toernooi waar ze plaatsing voor de Spelen in Milaan af kan dwingen: het OKT in Thialf. Leerdam won in 2022 al eens zilver op de Spelen, achter Miho Takagi. Afgelopen World Cup kwam ze niet in actie om zo goed en fris mogelijk aan de start van het OKT te verschijnen.

Gevecht van verloofde Jake Paul

Bovendien zal ze deze week haar hart nog flink vasthouden vanwege een avontuur van haar verloofde Jake Paul. Hij neemt het vrijdag op tegen Anthony Joshua. Het wordt voor de Amerikaanse partner van Leerdam het grootste gevecht uit zijn sportieve loopbaan.

