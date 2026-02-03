Femke Bol is druk in voorbereiding op het nieuwe atletiekseizoen, waarin ze de focus verlegt naar de 800 meter. Maar ondertussen zet ze zich ook in voor een bijzonder doel. "Niet elk meisje groeit op in vrijheid."

Bol is al een tijdje ambassadeur van stichting Free a Girl, dat strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Daarvoor roept de atlete op tot actie. Met een sportieve prestatie wil ze geld ophalen voor het goede doel. "Je hoeft geen topsporter te zijn, zoals ik. Iedereen kan meedoen", zegt ze in een video op Instagram.

"Overal ter wereld komen wij in beweging. Niet elk meisjes groeit op in vrijheid", daarom roept ze haar volgers op Instagram op om mee te lopen met 5K to Free a Girl. In steden door heel Nederland worden wandelingen georganiseerd om geld op te halen. "Met 5000 euro geven we samen één meisje haar toekomst terug", benadrukt Bol.

Met de actie maakt ze indruk op haar Nederlandse atletiekcollega's. "Zo goed", reageert Lieke Klaver. Ook Nadine Visser en Liemarvin Bonevacia laten in de reacties van zich horen. Laura de Witte laat weten dat ze ook mee zal lopen.

'Grijpt me zó aan'

Bol zette zich eerder al in voor de stichting met het kinderboek Go Femke, Team TOFF gaat ervoor!. De volledige opbrengst van het boek ging naar Free a Girl. Ze vertelde destijds waarom haar werk voor het goede doel zo belangrijk voor haar is. "Ik ben wel iemand die geraakt wordt door het leed dat kinderen treft. Seksuele uitbuiting van kinderen grijpt me zó aan", aldus Bol. "Als ik dat soort dingen lees, besef ik dat het niet vanzelfsprekend is om te mogen opgroeien in een warm en veilig gezin in Amersfoort, gewoon kunnen doen wat je hart je ingeeft. Voor diegenen die dat geluk niet hebben, wil ik graag wat terugdoen."

800 meter

Na maandenlang trainen gaat Bol bijna van start op haar eerste 800 meter. Ze maakte na het afgelopen seizoen de overstap van de 400 meter horden naar de 800 vlak. In het Franse Liévin loopt ze deze maand de eerste wedstrijd van het seizoen. Ze gaat naast de 800 meter ook een vrij ongewone afstand lopen op 19 februari: de 600 meter.