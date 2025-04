Topatlete Lieke Klaver feliciteert Willem-Alexander en gaat op pad met 'andere koning'

Topatlete Lieke Klaver heeft het druk gehad met Koningsdag, zo is te zien op haar Instagram Stories. Ze feliciteerde koning Willem-Alexander, maar zette ook haar vriend in het zonnetje.

De dag begon met trainen. Klaver was zowel in de gym te vinden voor een krachttraining, als op de atletiekbaan. "Deze sessie was zo goed", schreef de atlete bij de foto. "En nu weekend."

Toen was het tijd om Koningsdag te vieren. Ze feliciteert koning Willem-Alexander met een Instagram Story. Klaver heeft hem al vaker ontmoet, zo was de koning bijvoorbeeld aanwezig bij de EK indoor in Apeldoorn, waar de 26-jarige Nederlandse haar eerste individuele EK-goud pakte op de 400 meter.

Klaver kreeg in februari ook nog een brief van het koninklijk huis. "In opdracht van hunne majesteiten de koning en koningin heeft de grootmeester de eer mevrouw L. Klaver", wass te lezen in de brief op de foto die de atlete plaatste. De rest hield ze geheim.

'Andere koning'

Op Koningsdag gaat Klaver op pad met haar vriend Terrence Agard. Op Instagram laat ze zien dat de twee samen in de auto zitten. "Mijn andere koning", schrijft Klaver liefdevol over de atleet. Agard vierde tien dagen eerder ook zijn eiegn verjaardag. Hij werd 35 jaar.

Inmiddels zijn de twee al ruim acht jaar gelukkig samen. Ze vertelden ooit openhartig over hun eerste date. Klaver vond het op 18-jarige leeftijd best spannend om met een wat oudere man op pad te gaan. "Ik zag een film die me wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: 'Oké, dan gaan we daar naartoe.' Zo is het begonnen."