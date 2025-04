Topatlete Lieke Klaver krijgt belangrijke tip van vriend: 'Ik vind dat sexy'

Lieke Klaver en Terrence Agard zijn al jarenlang een gelukkig stel. Ze kennen elkaar maar al te goed en ze houden erg van elkaar. Er is alleen één ding wat Agard nog gelukkiger kan maken...

Agard liep door de Colombiaanse stad Medellin. Daar werd hem een vraag gesteld voor een straatinterview. De vraag luidde: "Waarom houd je van het woord papacito?"

Wat betekent papacito?

Het woord papacito wordt vaak gebruikt als een speelse/flirterige term om naar een knappe of aantrekkelijke man te verwijzen. Je zou het kunnen vergelijken met knapperd in het Nederlands.

'Ik vind het sexy'

Agard antwoordde: "Ik vind het een sexy woord en het laat je iets meer gewaardeerd voelen". Dus hopelijk heeft Klaver dit straatinterview gezien, en noemt ze haar geliefde vaker papacito. Dan kan de relatie alleen maar beter worden.

Eerste date

Er is een flink leeftijdsverschil tussen de twee atleten. Klaver is 26 jaar oud, terwijl Agard al 35 is. Dat verschil was aan het begin best spannend voor de olympisch kampioene. Dat bleek toen ze ooit openhartig over hun eerste date vertelden. "Ik zag een film die me wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: 'Oké, dan gaan we daar naartoe.' Zo is het begonnen."

Het voelde meteen goed. "Ik dacht meteen: wat een knappe jongen", aldus Klaver over haar vriend. "Ik voelde me nog een klein meisje toen we elkaar leerden kennen, was nog heel erg op zoek naar mensen tegen wie ik aan kon praten en merkte dat ik dat kon doen bij hem en voelde meteen dat ik mezelf kon zijn, voelde me veilig bij hem."

Grapjes

Inmiddels zijn de twee al acht jaar gelukkig samen. Ze maken dan ook regelmatig zelf grapjes over het leeftijdsverschil. "Wanneer je samen met je man oud wil worden, maar hij is al oud", zo schreef Klaver een tijdje terug op Instagram. Agard reageerde daarop het: "Hoe rijper de bes, hoe zoeter hij smaakt."