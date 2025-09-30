Topatlete Lieke Klaver heeft er een lang en zwaar seizoen opzitten. Opnieuw. Want in 2024 was de Nederlandse extreem druk wegens de Olympische Spelen en dit jaar liep ze ook van begin tot eind. Dus is Klaver blij dat ze nu vakantie heeft en het tijd is voor andere dingen.

Klaver begon al in januari met indoorwedstrijden. De inmiddels 27-jarige topatlete piekte op het juiste moment, want op de EK indoor in Apeldoorn reeg ze de medailles aaneen. De mooiste: goud op de 400 meter. Bij afwezigheid van concullega Femke Bol won Klaver haar eerste individuele gouden medaille ooit. Ook was ze de beste op de 4x400 meter voor vrouwen.

Daarna verlegde Klaver haar focus op het outdoorseizoen, met de WK in Tokio als piekmoment. In Japan stelde de Nederlandse individueel teleur, door al in de halve finales van de 400 meter te worden uitgeschakeld. Wel pakte Klaver zilver (vrouwen) en brons (gemengd) bij de 4x400 meter.

Klaver zoekt de zon op

Na de WK in Japan dook Klaver nog even het nachtleven van Tokio in. Inmiddels is ze weer op het vaste land van Europa, zo valt te zien op de beelden die de topatlete op Instagram deelt. Een locatie staat er niet bij, maar afgaande op het eten lijkt het te gaan om Italië. Klaver geniet namelijk van een pizza met rauwe ham en rucola. Haar vriend Terrence Agard eet aan de overkant van de tafel een pasta.

'Ik ben zo offline en ik vind het geweldig', zet Klaver bij de foto. Ze lijkt dus te genieten van de atletliekloze periode. Op andere beelden is te zien hoe Klaver door smalle straatjes loopt, in een zwart topje en zwarte rok. Ook is het atletiekkoppel het water op gegaan. Klaver en Aggard dobberden samen op een boot op een heldere blauwe zee. Ook is er een hondje te zien. Daarbij schrijft de topatlete: 'Dit leven manifesteren'