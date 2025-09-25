Lieke Klaver vertoefde de afgelopen weken in Tokio, waar de WK atletiek werden georganiseerd. Haar oogst: twee zilveren medailles. Persoonlijk stelde de topatlete wat teleur, maar desondanks genoot ze van haar tijd daar. Het levert Klaver de nodige complimenten op.

Klaver won samen met Femke Bol twee keer zilver op de 4x400 meter. Eerst met het gemengde team, vervolgens met de vrouwenploeg. Tussendoor werd ze teleurstellend uitgeschakeld in haar 400 meter. Het doek voor Klaver viel in de halve finales. Ze moest dus vanaf een afstandje toezien hoe het Amerikaanse loopwonder Sydney McLaughlin-Levrone de wereldtitel pakte. Zij is normaal gesproken de rivale van Bol op de 400 meter horden.

Complimenten voor Klaver

Nadat het prestigieuze toernooi erop zat, besloot Klaver om samen met enkele atleten het nachtleven van Tokio op te zoeken. Onder hen ook haar vriend Terrence Agard. Hij werd achtste in de finale van de 4x400 meter. Uiteraard kon de camera niet ontbreken en Klaver ging regelmatig op de foto. Met ander haar dan we van haar gewend zijn. Haar bos krullen werd ingeruild voor stijl haar.

'72 hours in Tokyo', zet ze erbij als caption. De fotoreeks bevat momenten van het avondje uit, maar ook van de WK atletiek. Zo is Klaver op een van de plaatjes te zien met één van haar zilveren medailles. Verder komen er ook wat cocktails voorbij. Het regent complimenten voor Klaver, vooral van collega's. Zo schrijft Laura de Witte: 'Knap in zwart'. Op veel foto's draagt Klaver een zwart topje. Maar, voegt De Witte toe: 'En oranje en elke kleur eigenlijk'.

Haar zus Lisanne noemt Klavert 'een knapperd', terwijl Bol vier hartjesogen achterlaat onder de post.

WK atletiek

Klaver kan terugkijken op een redelijk succesvolle WK atletiek. Toch zal er ook een zure nasmaak zijn, over haar verloren 400 meter. "We kunnen er kort of lang over lullen, maar dit was gewoon niet goed", baalde Klaver na haar halve finale bij de NOS. "Ik voel me gewoon goed, dacht op het juiste moment eindelijk te gaan pieken. Ik had echt zoiets van: nu gaat het gebeuren, maar het komt er gewoon niet uit. Ga ik nu heel erg balen? Ja!"

Ze werd dit jaar wel Europees kampioene indoor op de 400 meter. Het was haar eerste individuele titel. "Daarom is het ook weer scheef: nu haal ik niet eens de finale. Ik hoor er gewoon bij te zitten", stelde Klaver. Volgens haar kwam ze dit jaar nooit echt op gang. "Ik heb helemaal niet gepiekt. Ik voel me ook heel monotoon: niet boos, niet blij."

Klaver kan nu haar zinnen gaan verzetten, de atleten kunnen met vakantie.