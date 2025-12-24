Het is alweer even geleden dat Louis van Gaal voor het laatst coach was bij een officiële wedstrijd, maar de afgelopen dagen is de voormalig toptrainer weer volop in het nieuws. Van Gaal zet zich dit jaar namelijk met de volle honderd procent in voor de actie Serious Request, maar hij zorgde daar deze week ook voor verbazing.

Van Gaal is al sinds 2000 ambassadeur van het goede doel Spieren voor Spieren en sinds 2014 mag hij zich zelfs ere-ambassadeur noemen. De opbrengsten van de huidige editie van Serious Request, de actie van radiozender 3FM waarbij drie DJ's zich de week voor kerst laten opsluiten in het Glazen Huis, komen ten goede aan dat doel.

De voormalig coach van onder meer Oranje, Ajax en FC Barcelona doet er dan ook alles aan om dat bedrag zo hoog mogelijk op te laten lopen. Op die manier kunnen er zoveel mogelijk kinderen met een spierziekte in Nederland geholpen worden.

Minigolfen

De topcoach ging daarom een challenge aan op de Markt in Den Bosch, de plek waar het Glazen Huis dit jaar staat. Van Gaal ging daar minigolfen voor het goede doel. Verslaggever Jurre Geluk stond vlakbij en riep het publiek op om afstand te houden: "Pas op, want Louis kan hard meppen!" Zelf stond hij echter op dat moment in de gevarenzone en dus waarschuwde Van Gaal hem: "Ik moet naar achteren kunnen." Geluk liep daarop snel weg: "Voordat u mij in mijn noten slaat."

Van Gaal had dertig seconden de tijd om zoveel mogelijk ballen in netjes te slaan, maar nadat de eerste paar ballen hun doelwit misten, gooide hij het over een andere boeg. Vlak voordat de tijd verstreek, pakte hij ineens de balletjes in zijn handen. "Oh, wat gebeurt er?", riep Geluk gelijk uit. Van Gaal legde de balletjes vervolgens van dichtbij in het net en zorgde er daarmee voor dat er weer wat extra geld werd opgehaald.

Golfen met Louis van Gaal

Overigens kunnen mensen Van Gaal ook van heel dichtbij aan het werk zien op een golfbaan, want speciaal voor Serious Request doet de coach mee aan een bijzondere veiling. Mensen kunnen bieden om samen met Van Gaal te gaan golfen en dineren. Eerst speel je negen holes op de Wassenaarse Golf Groendael met de topcoach en daarna volgt het diner. De veiling loopt op dinsdag 24 december af en wie de prijs wil winnen, zal diep in de buidel moeten tasten. Het hoogste bod tot nu toe staat namelijk op 50.000 euro.

Recordopbrengst

De inzet van Van Gaal lijkt zijn vruchten af te werpen, want dinsdag werd bekend dat er al ruim 12,2 miljoen euro is opgehaald. De dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer worden woensdagavond uit het huis bevrijd en mogelijk gebeurt dat na een recordeditie. De hoogste opbrengst ooit van Serious Request was namelijk 13,8 miljoen euro. Dat bedrag werd gehaald in 2012.