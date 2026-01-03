De wesp van Ally Pally heeft weer toegeslagen en wel op een zeer bijzonder moment. Het insect, dat al jaren de darters terroriseert op het podium van het WK darts, dook uit het niets op tijdens de finale tussen Luke Littler en Gian van Veen. Vooral Littler had er veel last van.

Dat de regerend wereldkampioen (18) geen fan is van wespen, liet hij duidelijk merken toen het diertje in zijn buurt opdook en op hem wilde landen. Met wilde gebaren en paniek in zijn ogen wilde hij zo snel mogelijk van het ongemak af. Hij kon niet gooien en hield de wesp angstvallig in de gaten. Van Veen stond achter hem te lachen en was niet zo onder de indruk van de wesp. Toch duurde het langer dan een paar seconden voor Littler zijn pijlen durfde te gooien.

THE ALLY PALLY WASP STRIKES 🐝



The wasp just had to make it about them, didn't they 🤣



Maybe we've found Luke Littler's weakness!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/fixhpmHQC2 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Ook scheidsrechter heeft er last van

In de tussentijd vloog de wesp ook nog op de afscheidnemende scheidsrechter George Noble af. Ook die vond dat verre van leuk en keek angstvallig of zijn wappergebaren effect hadden. De schrijver achter hem was ook weer minder onder de indruk en veegde met een simpel handgebaartje het dier weg. Daarna keerde de rust terug op het podium en gooide Littler in angst gewoon nog een 133-score

Na het oponthoud was de wesp even niet meer te bekennen en kon Littler doorgaan met hameren op het bord. Hij raakte niet zo afgeleid dat Van Veen daar van kon profiteren. Littler pakte 'gewoon' de vijfde set en kwam op een 4-1 voorsprong. Sinds Kerstmis had het WK darts geen last meer gehad van de bekende wesp. Vooral in de eerste rondes slaat hij toe.

