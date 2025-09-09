Estavana Polman is het seizoen troosteloos begonnen. Met haar ploeg Rapid Bucuresti leed ze twee nederlagen op rij. Dus verzet de tophandbalster haar zinnen buiten het veld. Dat doet ze met dochter Jesslynn.

Rapid had de wens om het seizoen goed te beginnen, na een teleurstellende vijfde plaats tijdens de vorige competitie. Maar na twee teleurstellingen bungelt de ploeg van Polman in de onderste regionen van de ranglijst. Dus zoekt de Oranje-international maar het geluk op buiten het handbalveld.

Aandoenlijke foto met dochter Jesslynn

Dat is te zien op foto's die Polman op Instagram deelt. De Nederlandse vierde de verjaardag van haar Macedonische teamgenote Sara Ristovska. Zij blies 29 kaartjes uit op 9 september. Daar werd op een prachtige locatie bij stilgestaan door Polman, dochter Jesslynn en

Bij een lichtgevend bankje, dat gevormd was als een hart, werd een kleine fotoshoot gehouden. Zo knuffelde jarige job Ristovska met Polmans dochter en ging de Nederlandse ook op de gevoelige plaat met Jesslynn. Op de foto straalt Polman van oor tot oor. Ze zet er een emoticon van een wereldbol en een hartje bij, waarmee ze wil zeggen dat Jesslynn 'haar wereld' is.

'Super foto', reageert iemand onder de foto. En: 'Echt je rijkdom'. Ook laten veel mensen hartjes en hartjesogen onder de post achter.

Zomer vol feestjes

Het was de zoveelste verjaardag in de afgelopen zomer voor Polman. Dat begon met de dochter van haar en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. Zij vierde op 23 juni, toen de familie op vakantie was in Spanje, haar achtste verjaardag. Zelf werden Polman en haar tweelingbroer Dario op 5 augustus 33 jaar oud. Daar kwam een maand later nog het verjaardagpartijtje van haar teamgenote bij.

Slechte seizoensstart

Dat is vooralsnog het enige wat er te vieren valt voor Polman en co. Rapid Bucuresti begon met een thuisnederlaag tegen CSM Slatina (25-26). Afgelopen weekeinde werd verloren van Dunarea Braila (24-27). Zaterdag kan de ploeg van Polman zich in eigen huis revancheren tegen Ramnicu Valcea.