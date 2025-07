Estavana Polman schitterde onlangs in het tijdschrift Beau Monde en dat kwam haar op de nodige complimenten te staan. Niet per se van de lezer, maar van de interviewster zelf. Zij spreekt openlijk haar waardering uit voor Polman, die 'lekker normaal is gebleven'.

Journalist Anne Tonen sprak met Polman voor het magazine en was na publicatie enorm lovend over de tophandbalster. 'Hulde voor nuchtere, grappige vrouwen, die lekker van het leven genieten, niet zo met hun uiterlijk bezig zijn en ondanks hun grote bekendheid lekker normaal gebleven zijn.'

De woorden van Tonen in een Instagram Story liegen er niet om. Polman is dankbaar voor de complimenten en deelt de story in haar eigen verhaal. Tonen wijdde een hele post aan het interview en schreef bijvoorbeeld ook nog: 'Topsporter of niet: Estavana is een echte bourgondiër en in haar vrije tijd zit ze het liefst samen met haar man Rafael van der Vaart aan een glas wijn, een frikandelletje, sateetje of een bord paella.'

Tophandbalster Estavana Polman deelt intiem moment met geliefde Rafael van der Vaart: 'Dat vind ik heel romantisch' Estavana Polman en voormalig international Rafael van der Vaart vormen al jaren een geliefd droomkoppel binnen de topsportwereld. Hoe houden ze hun relatie sterk en blijft de vonk levend, ondanks de hectiek van haar leven als topsportster en hun rol als ouders? Polman gaf onlangs een bijzonder inkijkje in haar gezinsleven en onthulde welke kleine, romantische gebaren van Van der Vaart haar leven nét dat beetje extra geven.

'Dat zie je wel aan Raf'

Tonen deelde ook een grappig citaat van Polman over dat bourgondische leven. "Wij zijn niet met een dieet bezig. We willen gewoon lekker eten. Dat zie je ook wel aan Raf, haha. Nee grapje hoor. Hij ziet er hartstikke goed uit! Weet je, wij houden gewoon van het goede leven en ik train super veel, dus mijn lichaam kan dat goed hebben."

Polman ging in het tijdschrift ook dieper in op de band die zij met Van der Vaart heeft. De voormalig topvoetballer begeleidt haar soms in topsportsituaties, hoewel dat niet altijd goed wordt ontvangen. "Ik heb hem weleens boos achternagezeten toen hij zei: Toen ik jouw leeftijd had… Tsja, dat had hij dan weer niet moeten zeggen!"

Dochtertje Estavana Polman (8) vol verbazing na bijzondere verrassing op familievakantie Tophandbalster Estavana Polman geniet van vakantie met haar dochter Jesslynn. De achtjarige werd op bijzondere wijze verrast toen ze met haar moeder een ijsje haalde. Jesslynn bleef verwonderd achter.

Romantische Rafael

En Van der Vaart blijkt een echte romanticus te zijn. "Rafael verrast me weleens met een avondje uit of een bosje bloemen. En ik vind het heel romantisch als hij het bad vol laat lopen. Dan zegt hij: Ga maar lekker in bad, schat. Dan maak ik wat eten klaar."